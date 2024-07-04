رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 أمام العاملين والموظفين

يرغب العديد من الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة داخل دولة المغرب، في معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية المغربية، وعليه سنوضح لكم الموعد الرسمي لتوزيع الرواتب، لكي يتعرف عليها الجميع.

متى صرف مرتبات شهر يوليو 2024؟

أكدت وزارة المالية المغربية، أن صرف مرتبات شهر يوليو في دولة المغرب يوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في الدولة، بالإضافة إلى أن الصرف تم تبكيره لشهر يونيو الماضي، لكن الشهر الجاري سيكون في موعده الرسمي، خاصة وأن هذه المرتبات تأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها وتصل قيمتها لـ 500 درهم مغربي، فضلاً عن أنه في حالة إذا وافق يوم الصرف عُطلة أو إجازة رسمية، يتم العمل على تبكير أو تأخير موعد الصرف.

قيمة الزيادة في مرتبات الموظفين

وأشارت وزارة المالية، إلى أن مرتبات شهر يوليو تأتي بقيمة الزيادة الجديدة يتم العمل على صرفها خلال شهر يوليو الجاري، وتصل قيمتها لـ 500 درهم مغربي، بما أن يتم صرف الدفعة الثانية خلال العام المقبل وتصل قيمتها هي كذلك لـ 500 درهم مغربي، وبالنسبة للقطاع الخاص تصل نسبة الزيادة المنوط صرفها إلى 10% على أن يتم صرف هذه الزيادة على مرحلتين تكون الأولى في العام المقبل وخاصة شهر يناير.