عرض حصري أول.. مسلسل طائر الراف الموسم 3 الحلقة 74 على ستار تي في التركية وموقع شاهد vip باللغة العربية

يهتم محبي الدراما التركية بالبحث خلال هذه الفترة عن موعد طرح مسلسل طائر الراف الموسم 3 الحلقة 74 الذين يتشوقون كثيبراً لمعرفة أهم أحداثه، بعدما شهد الموسم الثاني نجاحجاً كبيراً للغاية فاق نجاح الموسم الأول، وأصبح الكثير من الأشخاص يترقبون موعد العرض على احر من الجمر، أحداث قوية في الحلقات الاخيرة من الموسم الثاني لمسلسل طائر الرفراف،

ومن أبرز الأحداث التي جعلت الجميع يتفاعلون معها ويحصد المسلسل ملايين المشاهدات مرض سيران وإخفاء تلك السر عن فريد، مسلسل طائر الرفراف خطف انظار الملايين وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة ولذلك نتعرف سوياً عبر السطور التالية على موعد مسلسل طائر الراف الموسم 3 الحلقة 74 وابرز احداثه

مسلسل طائر الراف الموسم 3 الحلقة 74

تدور قصة مسلسل طائر الرفراف في إطار اجتماعي رومانسي مميز وفريد من نوعه نال إعجاب الكبير والصغير، ومن أهم أحداث المسلسل، عندما أخبرت سيران شقيقتها سونا عن حقيقة مرضها وأن حياتها في خطر وتحتاج إلى السفر خارج تركيا من أجل العلاج دون أن تخبر فريد، ولكن حدثت المفاجأة، فذات يوم اجتماع العائلة على مائدة الطعام لتناول العشاء وسط حالة من الفرحة والسعادة، وعندما بدأت سيران التوجة نحو العائلة شعرت بدوخة شديدة فسقطت على الأرض.

رقد إليها فريد مسرعاً كي ينقذها وأخبرته سونا بأن سيران مصابة بمرض خطير وأنها تموت، وهنا شعر الجميع بالصدمة وحالة حزن وأنهى المسلسل عند هذا الحدث، وهناك توقعات كثيرة أن فريد يسرع لإتمام وثائق السفر لكي تعالج سيران ولن يتركها لحظة واحدة كي تتعافى وتعود معه للمنزل، لكن يشهد الموسم الثالث صراعات ومفاجئات كثيرة، ومن المقرر أن يتم طرح الموسم الثالث في سبتمبر المقبل 2024 بعد انتهاء تصوير الحلقات الأولى.

القنوات الناقلة مسلسل طائر الراف الموسم 3

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل طائر الرفراف في الموسم الأول والثاني تواصل القنوات الناقلة اهتمامها بعرض الموسم الثالث، ومن المقرر أن يعرض طائر الرفراف الموسم 3 على قناة ستار تي في التركية السابعة مساءً يوم الجمعة، كما يعرض المسلسل يوم السبت من كل أسبوع على قناة mbc4 في الساعة 5 مساءً، و يذاع مدبلج على منصة شاهد vip وتشاهدون المسلسل مترجم على قصة عشق يوم الجمعة الساعة 12 مساءً ويعرض على قناة أون تركي يوم السبت الساعة 1 ظهراً.