شاومينج بيغشش.. تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2024 علمي علوم ورياضة

تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2024، أصبح هناك اهتمام كبير من الطلاب بالحصول على تسريب الامتحانات لأنهم يريدون أن يحققون أعلى درجات النجاح بأي وسيلة كانت، وخاصةً بعد أداء امتحان الفيزياء الذي أثار ضجة كبيرة، كما أن امتحان الفيزياء كان به عدة أسئلة معقدة وأن الوقت كان غير كافي تماماً مما تسبب في انهيار وتحطيم املا وأحلام الكثير من الطلاب، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بمنح الطلاب عدة درجات نهائية في بعض الاسئلة في الامتحانات تعويضاً للطلاب عما حدث ولكي تطمئن قلوبهم حتى لو قليلاً، اليوم عبر التقرير التالي من المقال ننشر لكم حقيقة تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2024.

تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2024

هناك أنباء كثيرة تم تداولها الساعات الأخيرة على جوجل وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقنوات التليجرام المختلفة، وهذه الأخبار تشير بأن هناك تسريبات لاسئلة امتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية و شعبة علمي رياضة بعد يومين فقط، بتاريخ السبت الموافق 6 من يوليو الجاري 2024، وتبدأ لجنة الامتحان الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وفادت جميع المصادر التعليمية بأن لا صحة لم يتم نشره عن تسريب امتحان الكيمياء وما هو إلا شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة وعلى الطلاب توخي الحظر من تلك الأساليب المضللة.

توزيع درجات امتحان الكيمياء الثالث الثانوي 2024