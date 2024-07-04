يالا يا ولاد شوفوا النتيجة.. موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول وطريقة الاستعلام عنها عبر موقع الوزارة ونتائجنا 2024

رودي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
يالا يا ولاد شوفوا النتيجة.. موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول وطريقة الاستعلام عنها عبر موقع الوزارة ونتائجنا 2024

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول هي أكثر الأمور التي يتم البحث عنها الآن في العراق، وخاصة أن عمليات تصحيح النتائج اقتربت من الانتهاء، ونظرًا لأهمية تلك المرحلة نجد ترقب شديد من أولياء الأمور والطلاب في العراق، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور النتيجة من أجل بث الاطمئنان في نفوس الطلاب، هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول

بعد انتهى الطلاب والطالبات من امتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2024 قامت الوزارة بتشكيل لجان متخصصة من أجل مراجعة جميع نماذج الطلاب وتصحيحها وحصر الدرجات، خاصة أن تلك المرحلة هي أهم مرحلة لأن يتحدد بناءً عليها مسير الطالب التعليمي والجامعة التي سوف يلتحق بها.

بخصوص موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الأول فإن الوزارة أشارت أن النتيجة ستظهر في جميع المحافظات العراقية يوم 27 من شهر يوليو الجاري لعام 2024.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي

نتيجة السادس الاعدادي باتت حديث العديد من الأشخاص في الفترة الأخيرة، لذلك يمكن الاستعلام عنها عبر موقع الوزارة كالتالي:

لينك نتيجة الصف السادس الإعدادي بالعراق عبر موقع نتائجنا

إذا كنت تريد معرفة نتيجة الصف السادس الإعدادي عبر موقع نتائجنا اتبع الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى موقع نتائجنا.
  • الولوج إلى القائمة الرئيسية مع اختيار نتائج السادس الاعدادي.
  • تحديد الفصل الدراسي.
  • كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.
  • الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.
  • وستظهر لك النتيجة الخاص بجميع الدرجات التي حصلت عليها، بناءً على ذلك تستطيع تحديد الجامعة التي ستدخلها.
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رودي

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