“اعرف بكام دلوقتي” .. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 4-7-2024 في مختلف البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم، يعتبر سعر الدولار هو واحد من الأمور الهامة في الفترة الأخيرة جدا والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بشكل يوم للتعرف على سعر الدولار الذي يترتب عليه أسعار الأشياء والسلع المختلفة الأخرى الموجودة في الأسواق ونظرا لأهمية الأمر سوف نتناول سعر الدولار اليوم الخميس 4-7-2024

سعر الدولار اليوم

‏سعر الدولار هو واحد من الأمور الهامة ويتأثر به جميع السلع الموجودة في الأسواق سواء السلع الخاصة بالأكل أو المستلزمات الأخرى نظراً لأنه يتم التعامل به والاعتراف به في عمليات التصدير والاستيراد و ودعونا نتعرف على سعر الدولار في اليوم الخميس 4-7-2024

وصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري سعر 48.09 للشراء، 48.19 جنيه للبيع، أما عن متوسط السعر الخاص بالصرف فى البنك المركزى المصري فهو 48.09 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في البنوك الأخرى

‏كما كنا في السابق أن الدولار هو عصب الصناعة والتجارة أيضا ولذلك يتأثر به جميع السلع والمنتجات في الأسواق سواء أسواق داخلية أو خارجية ولذلك يترقب الجميع وعدد كبير جداً من الأشخاص المهتمين بالتجارة والتعامل بسعر الدولار:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

48.09 جنيه للشراء.

48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.09 جنيه للشراء.

48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.09 جنيه للشراء.

48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.12 جنيه للشراء.

48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

48.09 جنيه للشراء.

48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي

48.17 جنيه للشراء.

48.27 جنيه للبيع.

‏ختاما لموضوعنا سعر الدولار لقد استعراض سعر الدولار للبيع والشراء في أغلب البنوك المعروفة والتي يتم التعامل معها.