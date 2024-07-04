بعد اجتماع رئاسة الوزراء السعودية.. التأمينات الإجتماعية توضح نظام التقاعد الجديد

التأمينات الإجتماعية توضح نظام التقاعد الجديد، بعد انتهاء اجتماع رئاسة الوزراء السعودية والذي تم منذ أيام قليلة، تولت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية توضيح قرارات ذلك الإجتماع للمواطنين داخل المملكة السعودية والذي تضمن تغيير ملحوظ في سن التقاعد الحالي، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم تفاصيل ذلك الأمر وآخر ما تم التوصل إليه في سن التقاعد.

التأمينات الإجتماعية توضح نظام التقاعد الجديد

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعيه بتوضيح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء السعودي فيما يخص نظام التأمينات الإجتماعية الجديد والذي سيتم تطبيقه على الملتحقين الجدد من العاملين المدنيين في القطاعين العام والخاص بالمملكة وليس لديهم أي مدة اشتراك سابقة في نظام التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية الحالي.

كما أشارت المؤسسة إلى أن المشتركين الحاليين العاملين بأحكام كلا من نظام التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية سوف يستمر النظام الحالي كما هو دون تغيير، ولكن يستثنى منه الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد ومدة استحقاق المعاش، وينطبق ذلك على المشتركين الذين لديهم مدة اشتراك أقل من 20 عام وبالغين سن أقل من 50 عام عند تاريخ سريان هذه التعديلات.

الفئات المشمولة في نظام التأمينات الإجتماعية الجديد

قامت التأمينات الإجتماعية بتوضيح الفئات المشمولة في نظام التقاعد الجديد والفئات المستبعدة من ذلك القرار وذلك على النحو التالي:

سن التقاعد للمشتركين الجدد المشمولين في النظام الجديد سوف يتراوح بين 58 عام إلي 65 عام بزيادة تدريجية تبدأ من 4 شهور على السن النظامي الحالي للتقاعد، على أن يتم احتساب المدة وفقا لمدة الإشتراك عند تاريخ سريان التعديلات الجديدة.

الفئات غير المشمولة في النظام الجديد تتراوح أعمارهم من 50 عاما فما أكثر ولديهم مدة اشتراك تزيد عن عشرين عام، سوف يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية كما هو دون تغيير.

التقاعد المبكر في النظام الجديد يشترط أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن 25 عام وتستمر حتى 30 عام، ويتم الأمر تدريجيا يبدأ بعدد 12 شهر وفقا لمدة الإشتراك عند تاريخ سريان التعديلات.

وقد أتاحت التأمينات الإجتماعية امكانية التحقق من شمولية المشتركين في نظام التقاعد الجديد عبر الموقع الرسمي لها من خلال الدخول علي هذا الرابط.