“إلحق الخصم jarir” عروض جرير الأجهزة الذكية وجميع أنواع الموبايلات والآيفون “500 ريال خصم أوعى يفوتك”

عروض جرير الأجهزة الذكية متوفرة من خلال مكتبة جرير السعودية التي أصبحت واحدة من أبرز وأشهر الأماكن التي تقدم العروض والتخفيضات بصفة مستمرة للمواطنين الكرام في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث أنها تحرص على توفير عروض حصرية على الهواتف الذكية وكذلك أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وكذلك الساعات الذكية، بالإضافة إلى الشاشات وذلك كي تساعد المواطنين في الحصول على الجهاز الذي يرغبون به بكل سهولة بأسعار في متناول يدهم.

عروض جرير الأجهزة الذكية

مكتبة جرير السعودية تسعى إلى توفير كل جديد في عالم العروض والتخفيضات وذلك لجذب أكبر عدد من الأشخاص للتعامل معها من داخل وخارج المملكة، ولهذا تقدم عروض مميزة سواء من خلال توفير أسعار مميزة أو من خلال توفير إمكانية تقسيط سعر الجهاز أو منح المشتري تخفيضات خيالية مما يسمح له بالاستمتاع بالجهاز بأقل تكلفة ممكنة، ومن أبرز الأجهزة التي توفر عليها عروض هائلة وتخفيضات هي الهواتف الذكية لبيعها بسعر تنافسي وذلك كما يلي:

يبلغ سعر هاتف هونر ماجيك 5 سعة 256 جيجا بايت ذو 12 جيجا رام حوالي 2433 ريال سعودي.

يبلغ سعر هاتف موتورولا ايدج 40 الجيل الخامس سعة 256 جيجابايت، إلى جانب 8 جيجا رام حوالي 955.65 ريال سعودي.

يقدر سعر هاتف ايفون 13 سعة 128 جيجا بايت بحوالي 2042 ريال سعودي.

يبلغ سعر هاتف هونر x9 a سعة 256 جيجا بيان إلى جانب سعة 12 جيجا رام حوالي 955 ريال سعودي.

سعر هاتف هواوي بي 60 بر سعة 256 جيجابايت إضافة إلى 8 جيجا رام يقدر بحوالي 2520 ريال سعودي.

يصل سعر هاتف هواوي ميت 50 برو سعة 512 جيجا بايت مع 8 جيجا إلى حوالي 4173 ريال سعودي.

يقدر سعر هاتف فيفو واي 22 بحوالي 607 ريال سعودي.

يبلغ سعر هاتف ناثينج ون حوالي 1042 ريال سعودي.

سعر هاتف هواوي 10 نوفا سعة 256 جيجابايت بجانب 8 جيجا رام يصل إلى حوالي 1738 ريال سعودي.

يبلغ سعر هاتف هواوي ميت اكس 3 سعة 512 جيجا بايت بجانب 12 جيجا رام إلى حوالي 4364 ريال سعودي.

عروض جرير الأجهزة الذكية على هاتف آبل

عروض مكتبة جرير مستمرة في كافة أنحاء المملكة في مختلف فروعها وذلك حتى توفر إمكانية شراء هواتف آبل وغيرها بكل سهولة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، فهناك بعض الدول التي توفر تلك العروض أيضا على الهواتف الذكية من أبرزها الكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول العربية الأخرى.

مكتبة جرير تبذل قصارى جهدها ساعية نحو التميز والانفراد ومن عروضها التي توفرها ما أعلنت عنه مؤخرًا على هاتف آبل iphone 14، حيث أنها توفر الهاتف بسعر حصري يقدر بحوالي 2799 ريال سعودي وذلك بدلًا من سعر الأساسي الذي يبلغ حوالي 3799 ريال سعودي.

تسهل المكتبة على الأشخاص الراغبين في شرائه إمكانية تقسيط سعر الهاتف على 36 شهر وذلك من خلال دفع حوالي 129.53 ريال سعودي مقدم وتقسيط باقي المبلغ على باقي الشهور.

كيفية الحصول على هواتف مكتبة جرير

تستطيع وبكل سهولة أن تستمتع بعروض جرير الأجهزة الذكية وتحصل على هاتف ذكي من خلالها بكل سهولة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة سوف نوضحها لك من خلال ما يلي: