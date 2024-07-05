لينكـ شغال aadl.com.dz✅ موقع التسجيل في سكنات عدل 3 والمستندات المطلوبة وأسعار الوحدات

موقع التسجيل في سكنات عدل أحد المبادرات السكنية الهامة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لتقديم الدعم السكني للمواطنين غير القادرين على الحصول على وحدات سكنية، تهدف هذه المبادرة إلى توفير السكن الملائم للأسر المستحقة وفقاً لمجموعة من الشروط والمتطلبات، سنستعرض هنا كيفية التسجيل في البرنامج، والأوراق المطلوبة، وخطوات تقديم الطلب.

موقع التسجيل في سكنات 3

للاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سكنات عدل من خلال الرابط المخصص. إنشاء حساب إذا كنت مستخدمًا جديدًا، إذا كان لديك حساب بالفعل، يمكنك تسجيل الدخول مباشرة. بعد تسجيل الدخول، اختر برنامج سكنات عدل 3 من الخيارات المتاحة. تحديد المحافظة التي ترغب في الحصول على الوحدة السكنية فيها. تعبئة البيانات لجميع الحقول المطلوبة بمعلوماتك الشخصية. تقديم المستندات اللازمة التي تثبت صحة المعلومات المقدمة. مراجعة البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب. اضغط على زر إرسال الطلب بعد التأكد من جميع المعلومات. تأكيد التسجيل ستتلقى رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل تؤكد إتمام عملية التسجيل. بعد مراجعة البيانات المقدمة، سيتم الرد عليك بسرعة من قبل البرنامج.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني من خلال برنامج سكنات عدل 3، يجب توفير المستندات التالية:

شهادة ميلاد أصلية للمتقدم. صورة البطاقة الشخصية ويجب أن تكون سارية المفعول. إثبات السكن الحالي وتقديم وثيقة تثبت مكان الإقامة الحالي للمتقدم. وثيقة زواج في حال كان المتقدم متزوجًا. مستند إثبات العمل من جهة تحدد قيمة الراتب الشهري للمتقدم. كشف حساب بنكي يغطي فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ التقديم.

أسعار سكنات عدل 3

صرحت وزارة الإسكان الموجودة في الجزائر عن كافة تفاصيل وأسعار سكنات عدل 2024 والمتوفرة في المرحلة الثالثة، وذلك لتوفير كافة الخدمات لمن لديهم استحقاق الدعم السكني، والأسعار كالتالي:

النوع عدد الغرف المساحة (متر مربع) متوسط السعر (دينار جزائري) مدة السداد (سنوات) ملاحظات F3 3 غرف 80 – 90 1,000,000 – 2,000,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل F4 4 غرف 100 – 110 1,500,000 – 2,500,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل F5 5 غرف 120 – 130 2,000,000 – 3,000,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل

يهدف برنامج سكنات عدل 3 إلى توفير السكن الملائم بأسلوب سهل وفعال، مما يساهم في تحسين حياة العديد من الأسر الجزائرية، من خلال الالتزام بالخطوات والمتطلبات المذكورة أعلاه، يمكن للمتقدمين ضمان تقديم طلباتهم بشكل صحيح والحصول على الدعم المطلوب بسرعة وكفاءة.