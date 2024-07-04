رابط مباشر aadl.com.dz✅ موقع التسجيل في سكنات عدل 3 عبر inscription.aadl.dz والأوراق المطلوبة للتقديم

موقع التسجيل في سكنات عدل 3 التي تحرص على توفيره الجزائر للمواطنين الذين يرغبون في دعم سكني، لذلك تم توفير برنامج سكنات الذي يوفر العديد من الوحدات السكنية لمن يريدون سكن خاص بهم، كما يمكنكم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج والحرص على التعرف على كافة الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من التقديم وعند القبول يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة وهذا ما سوف نتعرف عليه.

موقع التسجيل في سكنات عدل 3

لقد حرصت الجهة المختصة بالجزائر على توفير موقع إلكتروني لمن يرغب في التسجيل على برنامج سكنات للحصول على وحدة سكنية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي من هنا الذي يوفره برنامج سكنات عدل.

تسجيل الدخول من خلال حسابك الخاص وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ولكن عند عدم توافر حساب يتم إنشاء حساب جديد خاص بك واتباع المطلوب.

الضغط على برنامج سكنات عدل 3 من الصفحة الرئيسية.

يلزم تسجيل المكان الذي يفضل المتقدم الحصول على الوحدة السكنية به.

كتابة كافة البيانات التي يحتاجها الموقع وكافة المعلومات.

يتطلب إرفاق كافة الأوراق وكذلك المستندات التي تأكد صحة المعلومات.

التأكد من البيانات والمعلومات التي تم تسجيلها وتأكيدها.

الضغط على إرسال الطلب.

يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله لتأكيد عملية التسجيل.

يتم الانتظار لحين الرد على قبول الطلب أو رفضه ولكن تحرص الجهة المختصة على الرد في أسرع وقت.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

لكي يتم الحصول على وحدة سكنية عند من هنا يلزم تقديم بعض الأوراق والتي تتمثل في الآتي: