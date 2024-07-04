“إجا الحلو اضبط جهازك الآن” تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024

استطاعت قناة وناسة بيبي الاستحواذ على الشهرة داخل نطاق الوطن العربي في فترة قصيرة، وذلك بفضل المحتوى المبهر الذي تقوم القناة بعرضه، حيث تقدم القناة مجموعة شاملة من أفلام الرسوم المتحركة والاغاني والصور والتفاعلات التي يستجيب لها الأطفال من عمر بضعة أشهر هذا بالإضافة إلى تقديم فقرات تعليمية وسلوكية.

أحدث تردد قناة وناسة بيبي

تمكنت قناة وناسة بيبي في فترة قصيرة من تحقيق الشهرة على الرغم من كونها قناة حديثة في حال المقارنة مع باقي قنوات الأطفال الموجودة منذ سنوات عديدة، ويتم استقبال القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

الاستقطاب: رأسي – vertical.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: بدون تشفير.

استقبال قناة وناسة بيبي 2024

يمكن استقبال وتثبيت القناة من خلال عدة خطوات تتمثل في:

استخدام الريموت كنترول في النقر على زر الاعدادات.

الضغط على زر اعدادات التلفاز.

اختيار إضافة قناة جديدة.

في المكان المخصص يتم تحديد اسم القمر الصناعي.

كتابة التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد ذلك يتم النقر على زر بحث.

حفظ نتيجة البحث.

أغاني قناة وناسة بيبي 2024

فيما يلي نوضح أشهر الأغاني التي تعرضها القناة بشكل يومي لتسلية الأطفال وامتاع وقتهم أمام مشاهدة التلفاز وتسليمهم في وقت الاجازة، مثل: