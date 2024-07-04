الموارد البشرية توضح كيفية تسجيل مولود جديد فى حساب المواطن

تسجيل مولود جديد فى حساب المواطن، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة السعودية إلى توفير كافة وسائل الدعم اللازمة للمواطنين المحتاجين، ومن أجل ذلك صرحت الوزارة عن توفير خدمة إضافه المواليد الجدد إلى برنامج دعم حساب المواطن، وذلك بهدف مساعدة المواطنين في التحسين من الوضع المالي لهم والذي سيزيد بالتأكيد عند إضافة المولود الجديد، ولهذا يبحث العديد من المواطنين عن طريقة تسجيل المواليد الجدد في حساب المواطن وذلك ما سوف نقوم بتوضيحه عبر السطور التالية من مقالنا.

كيفية تسجيل مولود جديد فى حساب المواطن

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن إمكانية قيام المستفيدين من دعم حساب المواطن بإضافة المولود الجديد إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن على الانترنت، وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر هذا الرابط.

الذهاب إلى أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

إدخال بيانات التسجيل المتمثلة في اسم المستخدم ورمز المرور وكود التحقق المرئي في الحقول المخصصة لها.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى خيار تفاصيل الطلب والضغط عليه.

تحديد خيار تابع جديد من الخيارات المتاحة بالشاشة.

تحديد المولود الجديد المراد إضافته إلي دعم حساب المواطن.

إرفاق البيانات الشخصية للمولود المتمثلة في اسمه بالكامل وتاريخ الميلاد الخاص به.

الضغط على زر التأكيد وانتظار مراجعة البيانات المدخلة وإضافة المولود إلى حساب المواطن.

شروط تسجيل مولود جديد فى حساب المواطن

للتمكن من إضافة مولود جديد في حساب المواطن، هناك بعض الشروط التي قامت الوزارة بوضعها، وعلى المستفيدين استيفاؤها قبل تسجيل المواليد الجدد، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي: