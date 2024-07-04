سيت A.A.D.L.. أسعار سكنات عدل 3 وخطوات التسجيل عبر inscription.aadl.dz بهذه الشروط 2024

أصدرت وزارة الإسكان الجزائرية بيان رسمي يتم فيه إيضاح أسعار سكنات عدل 3 2024، حيث أنه قد تم التركيز على إعلان كافة تفاصيل التسجيل لكل المواطنين الراغبين في التقدم وذلك من خلال برنامج سكنات عدل 3، والذي يتضمن توفير كافة خدمات الدعم الاجتماعي وذلك للأفراد المستحقين في الجزائر والذي يتم من خلال إشراف الحكومة، كما أنها تهدف إلى توفير كافة الضمانات اللازمة ومن ثم وصول هذا الدعم إلى كل الفئات المستحقة .

أسعار سكنات عدل 3

صرحت وزارة الإسكان الموجودة في الجزائر عن كافة تفاصيل وأسعار السكنات 2024 والمتوفرة في المرحلة الثالثة، وذلك لتوفير كافة الخدمات لمن لديهم استحقاق الدعم السكني، والأسعار كالتالي:

النوع عدد الغرف المساحة (متر مربع) متوسط السعر (دينار جزائري) مدة السداد (سنوات) ملاحظات F3 3 غرف 80 – 90 1,000,000 – 2,000,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل F4 4 غرف 100 – 110 1,500,000 – 2,500,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل F5 5 غرف 120 – 130 2,000,000 – 3,000,000 15 – 25 قيمة القسط الشهري تختلف حسب سعر السكن ودخل المُسجل

شروط الحصول على برنامج سكنات عدل 2024

يتم توفير الحصول على برنامج سكنات عدل 3 2024 من خلال الآتي:

لابد أن يكون المتقدم من قاطني الجزائر حاملا للجنسية الجزائرية .

من الأشخاص محدودي الدخل، ممن ليس لديهم أي وظائف توفر دخلا بشكل منتظم والذي يزيد عن 180,000 دينار جزائري.

ليس لديه أي أملاك عقارية .

أن يكون المتقدم لديه القدرة على تحمل كل تكاليف السكن.

خطوات التقديم في سكنات عدل 3

توفر وزارة الإسكان الجزائرية العديد المفترض اتباعها كالآتي: