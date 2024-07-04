“ثبتها الآن وفرح أولادك في الإجازة” تردد قناة طيور الجنة للأطفال التردد الحديث

تندرج قناة طيور الجنة ضمن قائمة قنوات الاطفال المجانية الهامة والرئيسية في تلك الفترة، حيث تقدم القناة محتوى شامل خاص بفئة الاطفال والبراعم وصغار السن ويتسم ذلك المحتوى بالثقة والمصداقية والأمان التام وهو السبب الذي يدفع الآباء والأمهات إلي استقبال تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

نجحت قناة طيور الجنة في الاستحواذ على ثقة الآباء والأمهات والمربيات وأولياء الأمور في الوطن العربي وذلك من خلال عشرات من السنوات التي حرصت فيهم القناة على تقديم محتوى موثوق، حيث تهتم القناة بتوعية وتثقيف الطفل وتنمية المدارك وتعلم مهارات جديدة واكتساب معلومات عامة، هذا بالإضافة إلى فقرات خاصة بالبراعم والمراحل التعليمية من حيث الألوان والأرقام والحروف، وأيضا أناشيد وأغاني مسلية وممتعة، ولاستقبال القناة يتم استخدام احداثيات الضبط المجانية التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة طيور الجنة للأطفال

قناة طيور الجنة هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال بل تعد الأقدم والأولى من حيث الفكرة والمضمون فقد تم عرض محتوى القناة منذ عام 2008 ميلادي وحتى الآن لازالت تقدم البث بجودة عالية، وفيما يلي نقدم بعض من اسماء الاناشيد والبرامج الشهيرة التي تبث من خلال شاشة القناة بشكل يومي: