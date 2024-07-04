الان نتائج البكالوريا 2024 سوريا برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية moed.gov.sy

نتائج البكالوريا فى سوريا برقم الاكتتاب للعام الدراسي 2024، حيث ينتظر آلاف الطلاب في سوريا بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحانات البكالوريا للعام 2024. يجري الطلاب عمليات بحث متواصلة على مدار اليوم على موقع وزارة التربية السورية؛ لاستخراج نتائجهم، وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية السورية أن أعمال التصحيح والفحص لامتحانات البكالوريا لا تزال جارية داخل جميع الكنترولات، و اللجان المختصة تتحرى الدقة والتأني بعناية لضمان الوصول إلى النتائج الصحيحة، وذلك لتجنب أي ظلم قد يتعرض له أي طالب في النتائج النهائية.

نتائج البكالوريا فى سوريا 2024 الدور الأول:

بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة للامتحانات، ستصدر وزارة التربية السورية بيانًا رسميًا يعلن فيه عن قرب إعلان نتائج امتحانات شهادة البكالوريا لعام 2024، وفي هذا السياق، أكد وزير التعليم السوري، محمد عامر المارديني، أنه يتم حاليًا الانتهاء من تدقيق إجابات الطلاب، وسيتم نشر النتائج على المنصات الرسمية للوزارة في الفترة القريبة القادمة، مشيرا أن فريق العمل في الوزارة يقوم الآن بمراجعة وتدقيق جميع الدرجات بعناية فائقة، للتأكد من إعطاء كل طالب حقه، ومنع أي ظلم قد يطالهم في النتائج النهائية، وبمجرد الانتهاء من هذه المرحلة الحاسمة، ستقوم الوزارة برفع النتائج على الفور على الموقع الرسمي.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدور الأول: