“أغاني و مشاكسات ميدو وسوسو ” عبر تردد قناة كراميش للأطفال القمر الصناعي نايل سات

بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية في جميع الدول العربية نجد بحث واهتمام وإقبال في البحث عن قنوات الاطفال المجانية، والتي يتربع على رأسها قناة كراميش للأطفال، فهي واحدة من قنوات الأطفال التي ظهرت منذ سنوات معدودة وقد حرصت القناة على تقديم محتوى هادف وممتع ومسلي وشيق أيضا، وفيما يلي نوضح التردد ومميزات استقبال القناة.

تردد قناة كراميش 2024

أصبحت قناة كراميش من قنوات الأطفال الشهيرة في مصر والوطن العربي، حيث يزداد البحث والتساؤل عن بيانات التردد الخاصة بتثبيت واستقبال القناة عند إجراء البحث اليدوي، وتتمثل تلك البيانات في:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: بدون تشفير.

مميزات قناة كراميش للأطفال

تتعدد مميزات قناة كراميش للأطفال والتي كانت السبب وراء رغبة الآباء في استقبال تلك القناة بالتحديد، حيث تتمثل تلك المميزات في:

قناة مجانية تماما لا تتطلب أي رسوم للاستقبال أو التثبيت. سهولة التثبيت على جميع أنواع أجهزة الرسيفر. تقديم محتوى آمن وموثوق. تنوع المحتوى بين البرامج المسلية والممتعة والترفيهية والثقافية. توسيع مدارك الأطفال وزيادة الوعي. المحتوي مستمر على مدار اليوم بلا توقف. تنوع الفقرات و عرض المزيد من الأغاني والفقرات والرسوم المتحركة. تحديث تردد القناة بشكل مستمر وإصلاح الأخطاء من أجل وصول الإشارة بجودة عالية في البث والارسال من حيث الصوت والصورة.

أغاني قناة كراميش للأطفال