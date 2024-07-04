نزلها وفرح عيالك.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات لمتابعة افضل محتوى للأطفال

قناة كراميش الفضائية هي واحدة من أفضل قنوات الأطفال المتوفرة حاليًا،و تم إطلاقها منذ فترة طويلة وهي محببة لدى الأطفال الصغار،و تعرض القناة مجموعة متنوعة من المحتوى المفيد، بما في ذلك الأغاني والأناشيد التي تجذب الأطفال، بالإضافة إلى أغاني تعليمية وأنشطة تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام وكيفية النطق الصحيح، والآن أصبح بإمكانك تحميل قناة كراميش على التلفاز الخاص بك باستخدام التردد الجديد، ويرجى الرجوع إلى المعلومات المتوفرة خلال هذا المقال، للحصول على التفاصيل الكاملة حول كيفية القيام بذلك.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة كراميش الفضائية من السهل الحصول على وتثبيت التردد الخاص بالقناة عبر جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اسم القمر : نايل سات

التردد التالى 11430.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب عمودي .

الجودة عالية HD.

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات

القمر الصناعي :عرب سات .

التردد التالي 11390.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.

معدل الترميز هو 27500.

وذلك بجودة جودة عالية HD.

تحميل قناة كراميش على التلفاز الخاص بك:

لتحميل قناة كراميش الفضائية على التلفاز الخاص بك، اتبع هذه الخطوات:

اختر زر “القائمة” على جهاز الريسيفر ثم انتقل إلى “الإعدادات”.

حدد “التثبيت اليدوي”.

اختر القمر الصناعي الذي تريد تحميل القناة عليه.

أدخل المعلومات الخاصة بالقناة، بما في ذلك التردد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “البحث” وسيتم تحميل القناة على التلفاز مباشرةً.

بمجرد إكمال هذه الخطوات، ستتمكن من الاستمتاع بمشاهدة القناة والاستمتاع بالمحتوى الرائع الذي تقدمه.