“أبطال التايتنز انطلقوا” اضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الأقمار الصناعية وسلي أطفالك

أصبح استقبال تردد قناة كرتون نتورك العربية من الأمور الضرورية والحتمية في مكان تواجد الأطفال سواء في الروضة أو النادي أو منزل الأسرة والأقارب والعائلة، حيث تقدم تلك القناة محتوى هادف ومميز يهم الأطفال من عمر سنتين حتى أربعة عشر عام، حيث تتنوع فقرات القناة ما بين الترفيه والتسلية والمتعة وتعلم مهارات جديدة مثل الرسم وتعلم النطق في اللغة الإنجليزية وغيرها من البرامج المسلية.

تردد قناة كرتون نتورك العربية

يمكن ضبط اجهزه الاستقبال من خلال احداثيات الضبط التالية التي تعد أحدث البيانات التي أعلنت عنها إدارة القناة، وتلك البيانات تتمثل في:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11278.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: بدون تشفير.

خطوات استقبال تردد قناة كرتون نتورك العربية

يمكن تثبيت تردد القناة من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في:

استخدام الريموت كنترول في الضغط على زر الاعدادات. اختيار اعدادات التلفاز ثم اختيار إضافة قناة جديدة ثم كتابة احداثيات التردد السابقة. تحديد اسم القمر الصناعي. النقر على زر بحث. حفظ نتائج البحث. البحث عن اسم القناة CN بالعربية. يمكن نقل القناة ونقل الترتيب الخاص بها لتصبح ضمن مجموعة قنوات الأطفال.

برامج قناة CN بالعربية

فيما يلي نوضح أسماء أشهر برامج الكرتون التي تعرض من خلال شاشة القناة بشكل يومي في مواعيد مختلفة: