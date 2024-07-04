أشهر قنوات الأطفال المجانية .. تردد قناة MBC3 التحديث الأخير اضبط جهازك

يبحث عشاق أفلام الكرتون العصرية عن تردد قناة MBC3 لاهتمام القناة بتقديم محتوى مسلي للمراهقين، حيث تستهدف القناة عرض أفلام الكرتون المميزة والشهيرة التي تشبه رغبات الشباب والمراهقين في مشاهدة أفلام الكرتون، حيث تعد قناة إم بي سي 3 من أشهر قنوات الأطفال التي تبث مجانا داخل وخارج الوطن العربي من خلال عدة ترددات.
تردد قناة MBC3
يمكن استقبال تردد قناة ام بي سي من خلال مجموعة من الترددات المجانية التي تغطي الكرة الأرضية، وذلك من خلال إدخال البيانات التالية أثناء إجراء البحث اليدوي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: رأسي – vertical
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد آخر للقناة يغطى شمال أفريقيا
- التردد: 11559.
- الاستقطاب: رأسي-vertical.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:3/4
مميزات قناة mbc3
تتمتع قناة ام بي سي 3 بالعديد من المميزات التي يصعب حصرها، فمنذ بداية انطلاقها حتى الآن لازالت القناة تتمتع بجودة البث بدون تشويش أو تذبذب في الاشارة، وعلاوة على ذلك فإن هناك العديد من المميزات التي تتمثل في:
- المحتوى مجاني بداخل وخارج دول الوطن العربي.
- تحديث التردد من حين لآخر لضمان البث بجودة عالية.
- تنوع الفقرات لكي تناسب فئات عمرية مختلفة وأيضا لإرضاء جميع الأذواق.
- عرض أفلام الرسوم المتحركة وحلقات مسلسلات الكرتون الشهيرة.
- إعداد برامج المسابقات للأطفال وكذلك برامج التوعية والتثقيف بمخاطر العادات السيئة والصفات المنبوذة مثل الكذب والسرقة والتنمر.
- تنمية مهارات الأطفال في الغناء والإرشاد والرسم والتلوين والطبخ.
- سهولة تثبيت تردد القناة دون الحاجة إلى مسؤول.