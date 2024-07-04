تسريبات أحداث الحلقة 165 من الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان وترددات القنوات الناقلة

إليك كل تفاصيل الحلقة 165 من الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان حيث أن في عالم المسلسلات التركية، ويعتبر مسلسل “المؤسس عثمان” واحد من أبرز الأعمال الدرامية التي اكتسبت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، ويعكف محبو هذا المسلسل على متابعة كل جديد بخصوص حلقاته وأحداثه، ولا سيما البحث عن الحلقة 165 من الموسم السادس، وهذا المسلسل التاريخي الذي يتناول قصة مؤسس الدولة العثمانية، عثمان بن أرطغرل، قد لاقى إعجاب كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحتى خارجها، وأصبح حديث الساعة بفضل قصته المشوقة وإنتاجه المتميز.

الحلقة 165 من الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان

من المنتظر أن تحمل الحلقة 165 من الموسم السادس من مسلسل “المؤسس عثمان” الكثير من الأحداث المثيرة والتطورات الدرامية التي تشد انتباه المشاهدين، وفي هذا السياق، نقدم لكم ترددات القنوات التي ستعرض هذه الحلقة على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لتتمكنوا من متابعة الأحداث الجديدة بكل سهولة.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة ATV التركية على النايل سات:

التردد 10796

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

الاستقطاب عمودي

الجودة HD

تردد قناة ATV التركية على ترك سات:

التردد 11628

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

الاستقطاب عمودي

الجودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

التردد 12034

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب عمودي

الجودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

التردد 11034

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب عمودي

الجودة HD

خطوات تنزيل ترددات قناتي ATV التركية والفجر الجزائرية

لمتابعة مسلسل “المؤسس عثمان” على قناتي ATV التركية والفجر الجزائرية، يمكنكم اتباع الخطوات التالية لتنزيل ترددات القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

النقر على زر “الإعدادات” في جهاز الرسيفر.

الضغط على خيار “إضافة قناة جديدة”.

اختيار “التثبيت اليدوي”.

تحديد القمر الصناعي المناسب.

إدخال ترددات قناتي ATV التركية والفجر الجزائرية.

الضغط على زر “بحث”.

الانتظار حتى يتم تحميل القنوات.

الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان

بعد معرفتك تفاصيل الحلقة 165 من الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان جدير فإليك خذخ التفاصيل بالذكر أن الموسم الخامس من مسلسل “المؤسس عثمان” قد انتهى عند الحلقة 164، مما زاد من شوق وترقب المتابعين للحلقة 165 والموسم السادس القادم، ومن المتوقع أن يستأنف فريق العمل التصوير بعد فترة استراحة، حيث يعد المشاهدون بمزيد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

في الختام، نتمنى لكم متابعة ممتعة لمسلسل “المؤسس عثمان”، ونتطلع إلى مشاركتكم لنا آرائكم حول الأحداث الجديدة والتطورات الدرامية في هذا العمل الدرامي الرائع.