خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2024 وأرقام وشروط الاشتراك

مسابقة الحلم 2024 تُعَد واحدة من أبرز برامج المسابقات في الوطن العربي، وتُقدِّم مجموعة كبيرة من الجوائز القيمة بشكل أسبوعي وشهري، يقدم البرنامج الإعلامي الشهير مصطفى الآغا، الذي يعلن عن جائزة كبرى تصل قيمتها إلى مليون دولار سنويًا، يُبث البرنامج على قناة MBC، ومن خلال هذا المقال نوفر لكم التسجيل في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك للمشاركة من مختلف الدول.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

لتسهيل عملية التواصل مع جميع الدول، وضعت إدارة مسابقة الحلم أرقاماً مخصصة لكل دولة، حيث يزداد عدد المتقدمين الذين يبحثون عن كيفية التواصل مع إدارة المسابقة:

مصر: يمكن الاتصال على الرقمين 9888 أو 95458.

الكويت: يمكن المشاركة من خلال الرقم 4141.

الإمارات: يمكن الاتصال على الرقم 6070.

العراق: يمكنهم الاتصال على الرقم 2770.

البحرين: للمشاركة، يمكن الاتصال على الرقم 94000.

سلطنة عمان: يمكن الاتصال على الرقم 90434.

السعودية: يمكن الاتصال على الرقم 650444.

كيفية التسجيل في مسابقة الحلم

توجد عدة طرق للمشاركة في مسابقة الحلم، سواء عبر الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت، ولكن الطريقة الأكثر شيوعاً هي عبر الهاتف، الخطوات كالتالي:

إرسال “رسالة نصية” تحتوي على كلمة “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك.

بعد ذلك، يجب على المشاركين الإجابة على جميع الأسئلة التي تطرحها المسابقة.

للتسجيل في المسابقة، يجب الإجابة على كل الأسئلة بشكل صحيح.

يمكن أيضاً تنزيل تطبيق Dream Competition والمشاركة من خلاله.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تتضمن شروط التسجيل في مسابقة الحلم النقاط التالية: