“هتبقي مسيطر” تغلب على جميع الأعداء واكسب المهام بسهولة مع أجدد شفرات GTA San Andreas

جاتا سان اندرياس من أكثر الألعاب الممتعة التي يرغب في تحميلها الملايين من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى أن هذه اللعبة توفر مجموعة كبيرة من الشفرات المجانية، وأيضًا الجديدة التي يمكن من خلال استبدالها الحصول على إضافات متعددة للعبة مما يساعد المستخدم على الترقي في مستويات اللعبة بسهولة والبقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة.

شفرات جاتا سان اندرس المجانية

يمكن تحميل مجموعة كبيرة من الشفرات التي تحقق العديد من المزايا للمستخدم، وبالتالي يتمكن من الفوز في كل تحدي حيث يمكن الحصول على بعض الميزات، وهي على النحو التالي:

يمكن لللعب الحصول على القفز الخارق من خلال استبدال الكود KANGAROO.

أيضًا يتم الحصول على وضع الأدرينالين من خلال الشفرة ANOSEONGLASS.

كما يتم زيادة الوزن من خلال الحصول على الشفرة BTCDBCB.

أيضًا يتمكن اللاعب من الحصول على صحة لا تنتهي من خلال استخدام الشفرة BAGUVIX.

يتمكن اللاعب من جعل السيارة غير مرئية عن طريق استعمال الشفرة WHEELS ONLY PLEASE.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الأسلحة الثقيلة والحديثة عن طريق استعمال الشفرة LXGIWYL.

مزايا جاتا المجانية والشفرات

تتعدد المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المستخدم من شفرات لعبة جاتا التي يتم استخدامها على النحو التالي:

توفر الشفرات مجموعة من التحديات المثيرة التي يجتازها اللاعب.

أيضًا يمكن الحصول على السيارات الصغيرة والأسلحة والذخيرة الثقيلة التي تعزز من اللعب.

يمكن للاعب اكتشاف الخرائط الموجودة في اللعبة حتى يتمكن من الدخول في المنافسات.

تساعد الشفرات اللاعب أن يتخطى جميع التحديات الصعبة.

أيضًا يمكنه الاحتفاظ بالذخيرة والأسلحة لأطول فترة ممكنة على مدار اللعب.

توفر له صحة بلا حدود وسرعة قوية حتى يتمكن من الفوز في التحدي.

خطوات تحميل جاتا الجديد

من السهل تحميل لعبة جاتا الجديدة على جميع أجهزة الأندرويد أو الآيفون بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات كما هو موضح في النقاط التالية: