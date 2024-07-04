“رسائل مميزة للأصدقاء والعائلة”.. أجمل رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

تعتبر رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد من أروع ما يمكن تقديمه في هذه المناسبة المميزة، مع اقتراب حلول “السنة الهجرية”، يتبادل المسلمون التهاني، متمنين أن تكون السنة الجديدة مليئة بالسعادة وتحقيق الأماني، ومع اقتراب بدء العام، نسأل الله “عز وجل” أن يكون عامًا مباركًا على جميع المسلمين في شتى “أنحاء العالم”.

رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

توجد مجموعة مختلفة من رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد التي يمكن القيام بإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة بمناسبة حلول “رأس السنة الهجرية الجديدة 1446″، وذلك لأهمية هذه المناسبة، فيما يلي نقدم بعض الرسائل المميزة:

أقدم لأصدقائي وأحبائي أطيب التهاني بمناسبة حلول “العام الهجري الجديد”، وأسأل الله أن يرزقكم كل ما تتمنونه.

يا طيور الفرح والمحبة، مرِّي على أحبتي وغرّدي لهم بهجةً وسعادة بحلول السنة الهجرية الجديدة.

أرسل لكم تهنئة معطرة بالريحان والعطور الجميلة إلى أعز الأشخاص على قلبي بمناسبة “رأس السنة الهجرية”.

عبارات رائعة للتهنئة برأس السنة الهجرية

يمكنك تبادل رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد جميلة مع أصدقائك وعائلتك مثل: