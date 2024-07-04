“رسائل مميزة للأصدقاء والعائلة”.. أجمل رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

تعتبر رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد من أروع ما يمكن تقديمه في هذه المناسبة المميزة، مع اقتراب حلول “السنة الهجرية”، يتبادل المسلمون التهاني، متمنين أن تكون السنة الجديدة مليئة بالسعادة وتحقيق الأماني، ومع اقتراب بدء العام، نسأل الله “عز وجل” أن يكون عامًا مباركًا على جميع المسلمين في شتى “أنحاء العالم”.
رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد 1446
توجد مجموعة مختلفة من رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد التي يمكن القيام بإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة بمناسبة حلول “رأس السنة الهجرية الجديدة 1446″، وذلك لأهمية هذه المناسبة، فيما يلي نقدم بعض الرسائل المميزة:
- أقدم لأصدقائي وأحبائي أطيب التهاني بمناسبة حلول “العام الهجري الجديد”، وأسأل الله أن يرزقكم كل ما تتمنونه.
- يا طيور الفرح والمحبة، مرِّي على أحبتي وغرّدي لهم بهجةً وسعادة بحلول السنة الهجرية الجديدة.
- أرسل لكم تهنئة معطرة بالريحان والعطور الجميلة إلى أعز الأشخاص على قلبي بمناسبة “رأس السنة الهجرية”.
عبارات رائعة للتهنئة برأس السنة الهجرية
يمكنك تبادل رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد جميلة مع أصدقائك وعائلتك مثل:
- “بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالخير والبركة والسعادة، كل عام وأنتم بخير.”
- “أسأل الله أن يكون العام الهجري الجديد عامًا مليئًا بالفرح والنجاح والبركات، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.”
- “مع حلول العام الهجري الجديد، أتمنى لكم أيامًا مليئة بالسعادة وأوقاتًا مفعمة بالسلام والرضا، كل عام وأنتم بخير.”
- “يا رب، اجعل هذا العام الهجري عامًا من الأفراح والمسرات، وحقق لنا فيه ما نتمنى، كل عام وأنتم بألف خير.”
- “أطيب التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية، أسأل الله أن يكتب لكم فيها النجاح والتوفيق وأن يجعلها بداية لكل خير.”
- “أتمنى لكم في العام الهجري الجديد حياة مليئة بالتوفيق والسعادة، وأن تكونوا دائمًا في أتم الصحة والعافية، كل عام وأنتم بخير.”
- “مع نسائم العام الهجري الجديد، أرسل لكم أطيب الأمنيات وأجمل التهاني، جعله الله عامًا مباركًا عليكم وعلى أحبابكم.”
- “بمناسبة رأس السنة الهجرية، أسأل الله أن يمنّ عليكم بالخير والبركة والسعادة، وأن تكون هذه السنة بداية تحقيق كل الأماني.”
- “كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يكون عامًا سعيدًا ومليئًا بالنجاح والإنجازات.”
- “بمناسبة العام الهجري الجديد، أرسل لكم أصدق التهاني وأجمل الأمنيات، راجيًا من الله أن يكتب لكم فيه كل خير وبركة.”