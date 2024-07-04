“بدون تعب وأنت في مكانك” جدد منحة البطالة بالجزائر حالا قبل ما تفوتك! إليك الخطوات والشروط

أعلنت الحكومة الجزائرية عن توفر التقديم في منحة البطالة وتجديدها بعد أن يتم مرور 6 أشهر بعد التقديم والحصول عليها وذلك من أجل تجديد بيانات المستفيد و إثبات أهليته في الحصول على هذا الدعم الذي توفره الدولة، للمستحقين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط وعليه فقد يتم التقديم على منحة البطالة بعد توفر الشروط التي حددتها الدولة بجدارة.

خطوات تجديد منحة البطالة بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من الخطوات التي تتم بشكل إلكتروني ويتم من خلالها إجراء عملية تجديد المنحة بالنسبة لجميع المستفيدين من هذا الدعم من مواطني الجزائر، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع النقاط التالية:

أولًا يتم التوجه بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل بدولة الجزائر.

للتشغيل بدولة الجزائر. بعد ذلك ينبغي إجراء تسجيل الدخول من خلال إضافة البيانات التي يطلبها النظام من المتقدم.

بعدها يتعين على المتقدم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية حتى يتمكن من التحديد على خيار تجديد منحة البطالة.

أيضًا ينبغي إدراج جميع المعلومات الشخصية التي يطلبها منك النظام.

إرفاق كافة الأوراق التي تؤكد صحة البيانات المدخلة.

أخيرًا يحدد المتقدم على خيار تسجيل ثم ينتظر رد الوزارة في أقرب فرصة بعد أن يتم مراجعة البيانات بدقة.

شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من المعايير والمتطلبات التي ينبغي توفرها في المتقدم من أجل إجراء تجديد منحة البطالة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أيضًا الإقامة الدائمة في البلاد.

ألا يكون قد سبق واستفاد من منح الصندوق الوطني الجزائري.

بالإضافة إلى أنه من الضروري ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو أصول مالية بقيمة مرتفعة.

يحرص المتقدم على التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل.

أن يكون المتقدم يحتاج للعمل بالفعل وليس لديه أي دخل شهري ثابت.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 حتى 40 عام.

قيمة منحة البطالة بالجزائر

حددت الحكومة الجزائرية قيمة المنحة التي توفرها للمستفيدين حيث تبلغ 15 ألف دينار جزائري في نهاية كل شهر ميلادي وذلك للعمل على توفير حياة كريمة للمتقدمين، وبالتالي يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي أثرت على الاقتصاد الجزائري وبالتالي تسببت في غلاء المعيشة.