مبروك للمقبولين.. اطلعوا على أسماء تعيينات عقود التربية 2024 عبر موقع الوزارة

mai ahmed تاريخ النشر تصنيفات أخبار التعليم - عربي و دولي
مبروك للمقبولين.. اطلعوا على أسماء تعيينات عقود التربية 2024 عبر موقع الوزارة
اسماء تعيينات عقود وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية عن اسماء التعيينات التي تم قبولها ضمن المسابقات التي أطلقتها الوزارة في العراق والهدف منها هو مساعدة جميع المواطنين ممن لا يمتلكون عمل في الحصول على فرصة، وبالتالي يكون لهم دخل ثابت شهريًا وهي تعتبر واحدة من أشكال المساعدات التي تحرص على توفيرها الدولة للمواطنين، وذلك لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم ولكن ينبغي الاطلاع إلى أن التقديم يتم وفقًا لمجموعة من المعايير التي حددتها الوزارة وعلى أساسها يتم قبول المتقدم.

أسماء تعيينات عقود وزارة التربية

بناءً على تصريحات الجهات المسؤولة في وزارة التربية تم الإعلان عن أسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية بمحافظة ذي قار العراقية، حيث تم إطلاق رابط إلكتروني يُمكن المتسابقين من الاستعلام عن أسمائهم بسهولة بناءً على عدة خطوات كما هو موضح في النقاط التالية:

  • أولًا يتم التوجه بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التربية  العراقية.
  • بعد ذلك ينبغي إدخال رقم البطاقة الوطنية وكلمة المرور حتى يتمكن المتقدم من تسجيل الدخول.
  • بعد ذلك يتم الانتقال إلى عقود وزارة التربية من الصفحة الرئيسية بالموقع.
  • كما يجب على المتقدم ملء وتعبئة الاستمارات التي تظهر أمامه بجميع المعلومات المطلوبة منهم.
  • أخيرًا يتم التحديد على عرض النتائج وفي النهاية تظهر القائمة التي توضح الأسماء المقبولة.

الوثائق المطلوبة للتقديم في مسابقة عقود التربية

حددت وزارة التربية مجموعة من الوثائق التي يترتب على أساسها التقديم في حال تم قبول المتسابق في عقود التربية، وجاءت هذه الأوراق كالتالي:

  • صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمتقدم.
  • توفير وثيقة تؤكد أن المتقدم من ذوي الهمم في حال كان يعاني من إحدى الإعاقات.
  • أيضًا يوفر وثيقة تؤكد على أن المتقدم من أبناء الشهداء والتي يحصل عليها من مؤسسة الشهداء التابعة للدولة.
  • أما في حال كان المتقدم من الأقليات يتم تأكيد ذلك بالأوراق والمستندات.
  • بالإضافة إلى ذلك يتم توفير شهادة التخرج والمؤهل الحاصل عليه المتقدم.
  • أخيرًا ينبغي على المتقدم توفير نسخة من بطاقة السكن.
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معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

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