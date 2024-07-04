فرحة أولادنا! استقبل الآن تردد قناة وناسة كيدز 2024 واستمتع بعالم من المرح والترفية!

قناة وناسة من أهم القنوات العربية المتخصصة التي توفر محتوى ممتع للأطفال من خلال مجموعة واسعة من الأفلام والرسوم الملونة والفيديوهات التي يعشق مشاهدتها الأطفال، كما توفر برامج شيقة وأغاني هادفة يتعلم من خلالها الأطفال بعض القيم والمبادئ والسلوكيات الإيجابية، وبالتالي كل هذه المميزات جعلت القناة مفضلة لدى الكثير من الأسر والعائلات في أنحاء الوطن العربي فضلًا عن أن القناة توفر عروض مباشرة وأحيانًا تستضيف بعض المقابلات مع الفنانين المشاهير حول العالم وبالتالي أصبحت القناة شاملة وأصبحت مشاهدتها ممتعة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يعتبر تردد قناة وناسة بالنسبة للقمر الصناعي نايل سات هو الأكثر شهرة وأهمية لجميع مشاهدي ومتابعي القناة، خاصة وأن القناة تبث محتواها بجودة عالية وبدون تقطيع أو تشويش لذا فان التردد الحالي الذي يمكن استقبال القناة عليه هو:

التردد: 11430.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة وناسة الجديدة

تحرص القناة على بث مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الملونة التي تجعل الأطفال يعشقون قضاء معظم أوقاتهم أمامها، وذلك لأنها تضيف إلى يومهم البهجة والمرح، كما توفر القناة مجموعة من البرامج الهادفة التي تمنح الأطفال التسلية والتعليم في الوقت نفسه، ومن أشهر البرامج التي توفرها القناة ما يلي: