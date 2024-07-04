اضبط دلوقتي تردد قناة CN بالعربية 2024 لمتابعة مغامرات بوم وبيك وباور باف وفلابجك وكل أبطال الأطفال المفضلين

محبي قناة نتورك بالعربية يمكنهم متابعة التردد وتحديثه من خلال الأقمار الصناعية المتنوعة وتعتبر هذه القناة من أهم القنوات التلفزيونية التي تم تخصيصها للأطفال داخل الوطن العربي ويقبل عليها الملايين من المتابعين، وذلك يرجع لأنها توفر محتوى مسلي وممتع وهادف في الوقت ذاته للطفل ومناسب لجميع الفئات العمرية، حيث تعمل على مدار اليوم دون انقطاع كما أن محتوى القناة لا يتضمن أي مناظر خادشة للحياء فضلًا عن كونه يناسب عادات المجتمع العربي الذي نعيش فيه وهذا جعلها أفضل وأقوى القنوات المتاحة خلال هذه الفترة حيث يحرص على متابعتها جميع الآباء.

تردد قناة CN بالعربية 2024

توفر قناة نتورك بالعربية العديد من الأفلام الكرتونية التي يفضل مشاهدتها الأطفال ومن أهمها كرتون توم وجيري الذي يتم عرضه يوميًا على هيئة حلقات من الفيلم الشهير الذي يحكي المغامرات الكوميدية التي تقع بين توم والفار جيري، بالإضافة إلى أن القناة توفر محتويات أخرى من الأفلام الكرتونية من بينها كرتون فتيات القوة كرتون بن تن وأيضًا كرتون ابطال التايتنز و مستر بين كما أن القناة تعرض كرتون غامبول وغير ذلك من الأفلام التي يعشق مشاهدتها الأطفال.

وجدير بالذكر أن أول بث للقناة انطلق منذ عام 2010 ومن حينها تعمل إدارة القناة على توفير أفضل محتوى يتمتع به الأبناء من خلال صورة لا تنقطع ولا يوجد بها تشويش وجودة عالية في فنيات وتقنيات البث، كما تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو ملل الجدير بالذكر أن الاشتراك بها مجاني ولا يحتاج إلى رسوم للاشتراك.

تردد قناة نتورك عرب سات

يمكن لمستخدمي القمر عرب سات متابعة تردد قناة كرتون نتورك الجديد من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على بيانات التردد التي نوفرها في النقاط التالية:

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 3/4.

تردد نتورك بالعربية HD نايل سات

أما بالنسبة لمستخدمي القمر الصناعي نايل سات بإمكانهم ضبط القناة من خلال إضافة بيانات التردد التي نوفرها لكم في الآتي: