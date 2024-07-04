بطارية تفضل معاك طول اليوم..  سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 40i وأهم مميزاته

يعد هاتف Infinix Hot 40i من أحدث إصدارات شركة Infinix ويأتي بمجموعة من المميزات التي تجعله منافسا قويا في فئته حيث يتميز الهاتف ببطارية كبيرة وأداء قوي مما يجعله خيارا ممتازا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي موثوق بأسعار معقولة يواصل هاتف Infinix Hot 40i إثبات مكانته كواحد من أبرز الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة حيث يجمع بين أداء قوي وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية يأتي الهاتف بمواصفات مميزة تجعل منه خيارا مثاليا لمن يبحثون عن هاتف موثوق وبسعر معقول.

مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

يصل حجم الشاشة إلي 6.6 بوصة

نوع الشاشة IPS LCD

تصل دقة الشاشة إلى HD+ (720 × 1600 بكسل)

نوع المعالج MediaTek Helio G35

نظام التشغيل Android 12 مع واجهة XOS 7.6 يوفر تجربة مستخدم محسنة ومجموعة من الميزات الجديدة.

الذاكرة العشوائية للهاتف (RAM): 4 جيجابايت

ذاكرة التخزين الداخلية 64 جيجابايت

الهاتف يدعم بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت

كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل + كاميرا عمق

الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 8 ميجابكسل

تصل سعة البطارية الى 6000 مللي أمبير

الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط

الهاتف يقوم بدعم شبكات 4G LTE

يحتوى الهاتف على Wi-Fi، Bluetooth 5.0، GPS

سعر هاتف Infinix Hot 40i

يتراوح سعر هاتف Infinix Hot 40i في الأسواق بين 150 إلى 180 دولارا أمريكيا وقد يختلف السعر بناء على العروض والتخفيضات المختلفة في المتاجر.

مميزات هاتف Infinix Hot 40i