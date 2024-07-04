“رابط مباشر fany.emis.gov.eg” نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس بوابة التعليم الفني التجارة والصناعة والزراعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن إتاحة رابط خاص للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس فقط، يمكن للطلاب الذين درسوا في نظام الخمس سنوات أو الثلاث سنوات الحصول على نتائجهم بسهولة عبر بوابة التعليم الفني، بعد خوض 14 مادة امتحانية، والتي شارك فيها حوالي 818,921 طالبًا وطالبة.

رابط نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس

أفادت غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات بأن أوراق الإجابات قد تم تسليمها من مختلف المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة، كما أكدت الوزارة انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات بالكامل، وبناء عليه أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن إتاحة نتائج التعليم الفني التجارية عبر رابط مباشر، يمكن للطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائجهم بسهولة بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

استعلام رابط نتائج الدبلومات الفنية بوابة التعليم الفني

لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية، وفرت الوزارة رابطًا رسميًا مخصصًا لهذا الغرض، إليكم الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس:

قم بزيارة بوابة التعليم الفني الخاصة بنتائج الدبلومات الفنية. اختر القسم المناسب سواء كان صناعي، زراعي، تجاري، أو فندقي. أدخل رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح. اضغط على أيقونة “عرض النتائج” للحصول على النتيجة.

أنظمة الدبلومات الفنية لعام 2024

توفر وزارة التربية والتعليم عدة أنظمة دراسية لطلاب الدبلومات الفنية لعام 2024، تشمل:

نظام الثلاث سنوات: يشمل الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري. نظام الإعداد المهني: مخصص لتدريب الطلاب على المهارات المهنية. نظام الخمس سنوات: يتضمن تعليمًا موسعًا في مجالات متعددة. نظام التعليم والتدريب المزدوج: يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي. نظام التكنولوجية التطبيقية: يركز على التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

من خلال هذه الأنظمة المتنوعة، تسعى الوزارة إلى تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص تعليمية متكاملة للطلاب.

تعد نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 خطوة هامة في مسيرة التعليم الفني في مصر، من خلال الرابط المخصص، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة وسرعة، مما يسهم في تسهيل عملية الحصول على المعلومات والانتقال إلى المراحل التالية من تعليمهم أو حياتهم المهنية.