هنا… كشوفات أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكرى الأردني pdf اخر دفعة 2024

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن أسماء مستحقين قرض الإسكان الأردني لشهر يوليو 2024 حيث يدهف قرض الاسكان إلى تأمين مساكن مناسبة للعسكريين وعائلاتهم، وذلك بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل القروض، الإسكان الاجتماعي، والأراضي كما يوفر الصندوق قروضاً للعسكريين لشراء أو بناء المنازل بحد أقصى قدره 5000 دينار أردني، قابلة للسداد على مدى يصل إلى 30 عامًا ومن خلال مقالنا هذا سنذكر اسماء مستحقي قرض الاسكان واهم الشروط.

شروط القبول في قرض الإسكان العسكري في الأردن

يسمح للمتقدمين بأن يمتلكوا وحدات سكنية مناسبة في الأردن من خلال اتباع الشروط التالية

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الأردنية ومقيماً بشكل دائم في الأردن.

من شروط قرض الاسكان أن يكون قد أتم خدمته العسكرية بالكامل.

عدم حصول المستفيد على قرض سكني سابقًا أو امتلاك وحدة سكنية في فترة سابقة.

ليس من الضروري أن يكون لدى المتقدم سجل تجاري للحصول على وحدات سكنية.

أن لا يكون قد مرّ ثلاث سنوات على انتهاء خدمة المرشح من العمل العسكري.

الاستعلام عن قرض الإسكان العسكري 2024

وفرت وزارة الإسكان طريقة إلكترونية للمواطنين الذين قدموا طلب قرض الإسكان العسكري للتحقق من الأسماء المؤهلة عبر الإنترنت يمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: