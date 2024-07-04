“هسه ظهرت أخيرا” قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية – الوجبة السابعة 2024 – جاهزة الآن!

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“هسه ظهرت أخيرا” قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية – الوجبة السابعة 2024 – جاهزة الآن!
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ارتفعت مؤشرات البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من جميع المتقدمين في دولة العراق حيث يتمكن المستفيد من معرفة نتائج الوجبة السابعة بعد التقديم سواء كانت الوزارة قد قبلت الطلب أو رفضه، تجدر الاشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تتولى مسؤوليتها كاملة فيما يتعلق بهذا البرنامج حيث توفر رابط إلكتروني يمكن من خلاله معرفة الأسماء التي تم قبولها في دعم الرعاية الاجتماعية للحصول على منحة مالية توفر لهم حياة كريمة مستقلة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تسعى الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى توفير برنامج يضمن لأصحاب الدخل المحدود حياة كريمة، وذلك من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية ويتم ذلك بطرح برنامج الرعاية الاجتماعية حيث وفرت الدولة منصة رسمية يمكن من خلالها التقديم بعد اتباع الخطوات التالية:

  • التوجه المباشر إلى منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.
  • بعد ذلك يتم الانتقال إلى تبويب الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.
  • التحديد على خيار الوجبة الأخيرة ثم إضافة اسم المحافظة التابع لها المتقدم.
  • كما يتم إدخال جميع البيانات اللازمة من خلال إدراج اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية، ثم بعد ذلك يتم النقر على خيار الاستعلام.
  • الانتظار عدة لحظات حتى تظهر كشوفات الأسماء التي تم قبولها في برنامج الرعاية.

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

توفر الدولة مجموعة متنوعة من برامج الدعم لجميع الأسر المحتاجة التي ليس لها دخل ثابت في مختلف محافظات العراق، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية واحدًا من هذه الأشكال والذي يتضمن توفير المساعدة اللازمة للأسر التي تعاني من العوز والاحتياج، بشرط أن تكون هذه الأسر لديها الأهلية التامة للحصول على الدعم من خلال دخلها المحدود وألا يكون لديها أي دخل ثابت.

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على توزيع المنحة بصورة دورية لكافة مستفيدي الدعم حيث يمكن للمتقدم أن يحصل على هذا الدعم من خلال التقدم بطلب للرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، أو عن طريق زيارة أحد مكاتب الرعاية الموجودة في محافظات الدولة حيث ينبغي أن يستوفي المتقدم الشروط التي أكدت عليها الوزارة وبعد التقديم ينتظر المستحق الرد سواء كان بالموافقة أو بالرفض.

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شهاب محمد

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