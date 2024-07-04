ساعات من الضحك والمرح مع أفضل البرامج الكرتونية على تردد قناة بطوط الجديد 2024

قناة بطوط الفضائية من أهم القنوات التي يبحث الآباء دائمًا عن ترددها لتوفير عروض ممتعة ومسلية لأبنائهم حيث توفر القناة مجموعة من البرامج الحصرية التي تستهدف مختلف الفئات من الأطفال، فضلًا عن توفير مسلسلات وافلام الرسوم المتحركة التي تجعل الأطفال في حالة تشويق مستمر وإقبال على القناة لمتابعة الحلقات على الدوام، حيث يبحث الآباء دائمًا في الإجازات عن قنوات متخصصة تبث محتوى هادف وآمن في الوقت ذاته وقت فراغ الأبناء.

تردد قناة بطوط الفضائية 2024

أصبحت القناة في الآونة الأخيرة من أهم القنوات الفضائية المشهورة التي توفر باقة متنوعة من الأفلام المتحركة والتي تتميز أيضًا بجودة البث حيث تستمر في تحديث التردد بشكل مستمر حتى تتجنب المشكلات التي تحدث في البث من تشويش و انقطاع مفاجئ مما يتسبب في حالة من الإزعاج للمتابعين، لذلك تحرص إدارة القناة باستمرار على توفير المتعة عند مشاهدة محتواها مما يجعلها تعمل على تغيير بيانات التردد بين الحين والآخر.

تردد قناة بطوط نايل سات

متابعي القناة من مستخدمي القمر الصناعي نايل سات بامكانهم ضبط إحداثيات التردد من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط عرب سات

أيضًا تم توفير تردد مناسب لمستخدمي القمر عربسات ويتم مشاهدة ما توفره القناة على شاشتها من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11687.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مزايا قناة بطوط الفضائية

تتميز القناة بتوفير مجموعة من المزايا الحصرية لمشاهديها الصغار حيث توفر القناة مجموعة شاملة من أفلام الرسوم المتحركة التي تجعل الأطفال يستمتعون بقضاء أوقاتهم أمام هذه الشاشة دون ملل، ومن أبرز المميزات التي تقدمها القناة ما يلي: