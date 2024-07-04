“ألعب واكسب فلوس” حمل لعبة Hamster Kombat واكسب عملات مشفرة بسهولة!

لعبة هامستر واحدة من أهم الألعاب التي يتم من خلالها كسب المال حيث نالت على إعجاب الكثير من المستخدمين وتعتبر هذه اللعبة فرصة جيدة لتحقيق الأرباح بسهولة حيث يمكن سحب الأموال من خلال TON، ويمكن تغيير المحفظة أو بيعها أو تحويلها إلى عملات رقمية في أي وقت، كما يبحث البعض عن الطريقة التي يمكن من خلالها اللعب بسهولة وكسب المال.

تحميل لعبة hamster kombat

يمكن لمن يرغب في تحميل اللعبة التسجيل فيها من خلال اتباع الخطوات الرئيسية التي من خلالها يصبح للمستخدم حساب على اللعبة، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

ينبغي أولًا إنشاء حساب على منصة تليجرام بعد تحميل التطبيق على الهاتف من متجر التطبيقات.

بعد ذلك يتم إضافة رقم المستخدم وتأكيد الحساب وبالتالي يصبح لديك حساب على المنصة.

بعدها ابحث على لعبة هامستر ثم انقر على مربع البدء حتى تتمكن من بدء اللعبة.

اتبع التعليمات التي تظهر أمامك على الشاشة لإتمام التسجيل في اللعبة وتحقيق الأرباح بسهولة.

طريقة سحب العملات المشفرة

يمكن للمستخدمين سحب العملات الرقمية على منصة تيليجرام من خلال لعبة هامستر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم ربط محفظة TON بحساب اللعبة.

التأكد من أن معلومات المحفظة صحيحة ودقيقة، كما يتم التأكد من أنه يمكنها استلام الرموز عن طريق اللعبة.

التحديد على استبدال العملات المعدنية بالرموز.

بعد ذلك يتم سحب الرموز المميزة من خلال المحفظة الالكترونية.

أخيرًا يمكن بيع الرموز المميزة من خلال إضافتها إلى البورصات كما يمكن استخدامها للاستثمار والتداول.

الملامح الرئيسية للهامستر كومبات

تتمتع هذه اللعبة بمجموعة من السمات التي ينبغي على اللاعب التعرف عليها، والتي تتمثل في النقاط التالية: