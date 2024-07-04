عبـر منصة مظلتي .. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

من أجل الوصول الي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تعمل الحكومة العراقية على توفيرها كشكل من أشكال الدعم المالي للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا، وذلك بهدف مساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مجموعة من المعايير والشروط للتأهل لهذا الدعم، وقد أعلنت الوزارة عن قرب موعد الكشف عن أسماء المستفيدين من الدفعة السابعة للرعاية الاجتماعية لعام 2024، وفيما يلي، نقدم لكم الخطوات اللازمة للاستعلام الإلكتروني عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية لهذا العام.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إمكانية الوصول الإلكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للعام 2024، وذلك من خلال الدفعة السابعة المتاحة عبر موقعها الرسمي ومنصة مظلتي الإلكترونية، ويمكن للمستخدمين الإطلاع على الأسماء الموجودة ضمن البرنامج بإتباع الخطوات الآتية:

زيارة الرابط الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية. النقر على خيار الاستعلام للتحقق من الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية. اختيار الدفعة السابعة من القائمة المتاحة. إدخال الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية في الحقول المخصصة. الضغط على زر الاستعلام لعرض النتائج. من المهم التأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.

الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من المعايير الواضحة لتحديد المؤهلين للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة ونزاهة. تشمل هذه المعايير الأساسية ما يلي: