من هنـا .. شروط التسجيل في سكنات عدل 3 وخطوات التقديم

من أجل التسجيل في سكنات عدل 3، تحرص وزارة السكن والعمران الجزائرية على دعم شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المتوسط من خلال تنفيذ مشاريع سكنية طموحة، ويبرز مشروع “سكنات عدل 3” كأحد أبرز هذه المبادرات، يتطلع الكثير من المواطنين للتعرف على معايير وشروط التقديم لهذا المشروع، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في مقالنا.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3 ؟

لضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية ضمن برنامج التسجيل في سكنات عدل 3، تم وضع مجموعة من الشروط المحددة التي يجب على المتقدمين استيفاؤها:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، متأصل في الهوية الوطنية.

العمر: الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 70 عاما، بينما الحد الأدنى هو 19 عاما.

الدخل: ينبغي أن يتراوح الدخل الشهري للمتقدم بين 24,000 دينار جزائري كحد أدنى و118,000 دينار جزائري كحد أقصى.

الاستفادة السابقة: يشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على دعم سكني من وزارة السكن والعمران أو أي جهة حكومية أخرى.

الملكية العقارية: يطلب من المتقدمين التأكيد على عدم امتلاكهم أو امتلاك زوجاتهم لأي عقار سكني.

الوضع الاجتماعي: بالنسبة للمتقدمات المطلقات، يطلب تقديم وثيقة الطلاق، وللأرامل، يطلب تقديم شهادة وفاة الزوج لإثبات الوضع الإجتماعي.

تهدف هذه الشروط إلى ضمان توزيع السكن بعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المستحقين.

ما هي طريقة التقديم في البرنامج لعام 2024 ؟

لإتمام التسجيل في سكنات عدل 3 بنجاح، يتعين على المتقدمين اتباع سلسلة من الإجراءات المحددة، والتي تشمل الخطوات الرئيسية التالية: