هاتف ببلاش وسعره على قد الايد.. مواصفات هاتف Realm G4 13 وسعره

في عالم الهواتف الذكية تزداد التنافسية بين العلامات التجارية لتقديم أفضل الهواتف ضمن الفئة المتوسطة التي تجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول حيث أن هاتف Realm G4 13 يأتي كخيار ممتاز يجمع بين الأداء الرائع والمواصفات المتقدمة مما يجعله محط اهتمام الكثيرين فيما يلي نستعرض مواصفاته وسعره لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء بشكل أفضل.
مواصفات هاتف Realm G4 13
يعتبر هاتف Realm G4 13 من بين أقوى الهواتف في الفئة المتوسطة حيث يجمع بين أداء ممتاز وسعر مناسب مما يجعله خيارا مثاليا للكثير من المستخدمين فيما يلي نستعرض مواصفات الهاتف والتى تتمثل فى الاتى:
- يصل حجم شاشة الهاتف الى 6.5 بوصة
- نوع الشاشة AMOLED
- تصل دقة الشاشة إلى Full HD+ (1080 × 2400 بكسل)
- معدل التحديث 90 هرتز
- المعالج من النوع MediaTek Dimensity 900
- الذاكرة العشوائية (RAM): 6 جيجابايت / 8 جيجابايت
- ذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت / 256 جيجابايت
- الكاميرا الخلفية الرئيسية 64 ميجابكسل
- العدسة الثانية تصل دقتها إلى 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) العدسة الثالثة 2 ميجابكسل (ماكرو)
- الكاميرا الأمامية للهاتف تصل إلى 16 ميجابكسل
- سعة البطارية 5000 مللي أمبير
- الشحن دعم الشحن السريع بقدرة 33 واط
- نظام التشغيل Android 13 مع واجهة Realm UI 4.0
سعر هاتف Realm G4 13
يتراوح سعر هاتف Realm G4 13 بين 250 إلى 300 دولار أمريكي
عيوب هاتف Realm G4 13
على الرغم من أن هاتف Realme G4 13 يتميز بالعديد من المواصفات الجيدة إلا أن هناك بعض العيوب المحتملة التي قد تؤثر على تجربة المستخدم:
- قد تكون جودة البناء أقل مقارنة ببعض المنافسين في نفس الفئة السعرية حيث يستخدم مواد بلاستيكية بدلا من مواد أكثر متانة مثل الزجاج أو المعدن.
- بالرغم من أن الكاميرا الرئيسية تقدم أداء جيدا في ظروف الإضاءة الجيدة إلا أن أداء الكاميرات قد يكون متوسطا في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- الهاتف لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي وهو أمر أصبح شائعا في بعض الهواتف الأخرى ضمن نفس الفئة السعرية.
- الهاتف يأتي بمعيار مقاومة IP53، وهو منخفض نسبيا مما يعني أنه يمكنه تحمل رذاذ الماء فقط ولا يمكن غمره في الماء.
- الهاتف قد لا يحتوي على مكبرات صوت ستيريو مما يؤثر على جودة الصوت أثناء مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى.
- قد لا يكون الهاتف مضمونا للحصول على تحديثات نظام التشغيل بشكل سريع ومستمر مثل بعض العلامات التجارية الأخرى.