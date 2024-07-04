هاتف ببلاش وسعره على قد الايد.. مواصفات هاتف Realm G4 13 وسعره

في عالم الهواتف الذكية تزداد التنافسية بين العلامات التجارية لتقديم أفضل الهواتف ضمن الفئة المتوسطة التي تجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول حيث أن هاتف Realm G4 13 يأتي كخيار ممتاز يجمع بين الأداء الرائع والمواصفات المتقدمة مما يجعله محط اهتمام الكثيرين فيما يلي نستعرض مواصفاته وسعره لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء بشكل أفضل.

مواصفات هاتف Realm G4 13

يعتبر هاتف Realm G4 13 من بين أقوى الهواتف في الفئة المتوسطة حيث يجمع بين أداء ممتاز وسعر مناسب مما يجعله خيارا مثاليا للكثير من المستخدمين فيما يلي نستعرض مواصفات الهاتف والتى تتمثل فى الاتى:

يصل حجم شاشة الهاتف الى 6.5 بوصة

نوع الشاشة AMOLED

تصل دقة الشاشة إلى Full HD+ (1080 × 2400 بكسل)

معدل التحديث 90 هرتز

المعالج من النوع MediaTek Dimensity 900

الذاكرة العشوائية (RAM): 6 جيجابايت / 8 جيجابايت

ذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت / 256 جيجابايت

الكاميرا الخلفية الرئيسية 64 ميجابكسل

العدسة الثانية تصل دقتها إلى 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) العدسة الثالثة 2 ميجابكسل (ماكرو)

الكاميرا الأمامية للهاتف تصل إلى 16 ميجابكسل

سعة البطارية 5000 مللي أمبير

الشحن دعم الشحن السريع بقدرة 33 واط

نظام التشغيل Android 13 مع واجهة Realm UI 4.0

سعر هاتف Realm G4 13

يتراوح سعر هاتف Realm G4 13 بين 250 إلى 300 دولار أمريكي

عيوب هاتف Realm G4 13

على الرغم من أن هاتف Realme G4 13 يتميز بالعديد من المواصفات الجيدة إلا أن هناك بعض العيوب المحتملة التي قد تؤثر على تجربة المستخدم: