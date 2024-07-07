فرحهم بأغاني البيبي المفضلة..تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وتابعوا أروع الأغاني

يتم البحث عن تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات بشكل مستمر، وذلك لأن هذه القناة تقوم بتحديث بيانات ترددها كل فترة لأجل الوصول إلى الجودة المطلوبة للصوت والصورة، وساهم محتوى قناة طيور الجنة بجعلها من القنوات الفضائية المتفوقة في هذا المجال لسنوات طويلة، حيث عملت الإدارة على انتقاء المحتوى الذي سيتم عرضه بعناية فائقة ودقة عالية لأجل أن يجمع بين العلم والتسلية، حيث تقدم هذه القناة الرائعة أناشيد تربوية وأغاني تثقيفية ممتعة تعلم الأطفال الكثير من المعلومات بأسلوب رائع، وفي السطور القادمة نذكر لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي.

استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي

قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الفضائية التي يحبها الأطفال ويقبلون على مشاهدة محتواها بشكل يومي، حيث حظيت بنسبة متابعة عالية عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، والجدير بالذكر أن محتوى قناة طيور الجنة نال إعجاب الأهل كثيرًا واكتسب ثقتهم مما جعلهم يفرحون برؤية أبنائهم يشاهدون المحتوى التعليمي والمسلي الذي تعرضه القناة، وفي السطور القادمة يمكن للآباء والأمهات التعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية:

حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي