الحق التسجيل الآن …. رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق وأهم الشروط المطلوبة

الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة ويعتبر مناسك دينية مهمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم حيث تنظم الحكومات في الدول الإسلامية قرعة لاختيار المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج كما يقدم المشاركون طلباتهم ويتم اختيار الفائزين عن طريق قرعة وتختلف شروط التسجيل والمشاركة في القرعة من بلد إلى آخر وعادة ما تشمل الشروط العامة كون المتقدم مسلما بالإضافة إلى شروط تتعلق بالصحة والقدرة المالية والتزامات أخرى.

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة على الرابط للدخول الى الموقع اضغط هنا .

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية بعد تحميل واجهة الموقع.

اختر استمارة التسجيل في قرعة الحج 2025.

قبل تعبئة بياناتك، اطلع على الشروط والأحكام وقبلها.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، العمر، الحالة الاجتماعية، وتاريخ الميلاد.

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

انقر على إرسال الطلب لإكمال عملية التسجيل.

يتيح للمتقدم تنزيل الاستمارة بصيغة PDF بعد الانتهاء من التسجيل.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق تتضمن عادة الشروط التالية: