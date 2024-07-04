تصل إلى 2000 جنيها!!.. تعرف على قيمة المصروفات العام الدراسي الجديد 2024/2025

لقد وضحت وزارة التعليم والتربية المصرية أن قد تم الإعلان عن رسوم العام الدراسي الجديد في الصفوف الأولي وتم توضيح أن مكاتب البريد المصرية قد بدأت في استقبال تسديد هذه الرسوم، ولذلك يرغب معظم أولياء الأمور في معرفة مصاريف العام الدراسي الجديد وخاصة لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية والإعدادية أيضا وسوف نوضح لكم في ذلك المقال قيمة المصروفات العام الدراسي الجديد 2024 2025.

قيمة المصروفات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2025

يتم تسديد هذه المصاريف الدراسية إما من خلال البريد المصري، أو من خلال مكاتب الهيئة القومية كما يتم الدفع من خلال الرقم القومي للطالب في شهادة الميلاد ونشير إلى التفاصيل:

في مرحلة رياض الأطفال في حالات الإعفاء من دفع المصاريف يتم دفع فقط قيمة 27 جنية مصري.

بينما أبناء العاملين من مرحلة رياض الأطفال يقوموا بدفع 181.10 جنية مصري.

في حالة تسديد الرسوم بالكامل يتم دفع 213 جنية مصري لمرحلة رياض الأطفال.

تختلف قيمة الرسوم في الصف الأول الابتدائي لتصل إلى في حالات الإعفاء من دفع الرسوم يتم دفع 36.95 جنية مصري.

تدفع الرسوم كاملة 312.60 جنية مصري، بينما أبناء العاملين تكون المصروفات 180.10جنية.

قيمة مصروفات الصف الأول الإعدادي والأول الثانوي

نوضح أيضا باقي المصروفات الخاصة بالصف الاول الثانوي، والصف الأول الإعدادي في النقاط التالية: