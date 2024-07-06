احصل علي 999 uc في ثواني.. افضل شحن شدات ببجي موبايل مجانا مضمونه 100% بدون حظر الحساب

يبحث العديد من محبي الألعاب الإلكترونية عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل حتى يتمكن اللاعب من الشحن مجانا لاستخدام هذه الشهادات في اللعب حيث تسطيع شراء الأسلحة الحديثة والشخصيات والسكنات من آلاف شدات كما يمكنك الوصول لأعلى المستويات بفضل التميز الذي حصلت عليه من خلال هذه شدة.
شحن شدات ببجي موبايل
يمكن للاعب شحن شدات ببجي موبايل للحصول على المواد الغذائية والأسلحة الحديثة الشخصيات والملابس والمعدات التي يحتاجها أثناء اللعب من خلال الخطوات التي سوف أوضحه لكم في هذه السطور والخطوات كالتالي:
- أولا أدخل على اللعبة من خلال هاتفك الخاص.
- ثم انقر على خانة عجلة الشدات وقم بلفها مرة واحدة فقط.
- وانتظر حتى تظهر لك الشدات المجانية حتى يمكنك تحديد مظهر اللاعب الذي ترغب فية.
- ويمكنك أيضا تكوين فريق حتى تصبح اللعبة مثيرة مشوقة اكثر.
شحن ببجي موبايل 2024 على Midasbuy
تستطيع شحن شدات ببجي من خلال موقع Midasbuy عن طريق متابعة عدد من الخطوات التي سوف نقدمها لكم وهي:
- أولا زيارة رابط موقع Midasbuy.
- بعدها انقر على لعبة ببجي الموجودة في الموقع.
- ثم انقر على خانة ابدأ وأختار نوع الجهاز الخاص بك سواء كان اندرويد او ايفون او جهاز كمبيوتر.
- أدخل الID الخاص باللاعب وتأكد منه جيدا بعد وضعه في الخانة المخصصة له.
- بعدها حدد عدد الشدات التي ترغب بشحنها في اللعبة.
- ثم انقر على ايقونة استمرار وحدد طريقة الدفع الخاصة بك.
- بعدها سوف تتحول عدد الشدات التي تم اختيارها مجاناً على الحساب الشخصي الخاص بك مباشرة.
- بعدها يمكنك إغلاق جميع الأيقونات التي فتحتها والرجوع إلى اللعبة مرة أخرى سوف تجد ان الشدات تم شحنها بنجاح.