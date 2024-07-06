احصل علي 999 uc في ثواني.. افضل شحن شدات ببجي موبايل مجانا مضمونه 100% بدون حظر الحساب

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
احصل علي 999 uc في ثواني.. افضل شحن شدات ببجي موبايل مجانا مضمونه 100% بدون حظر الحساب

يبحث العديد من محبي الألعاب الإلكترونية عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل ‏حتى يتمكن اللاعب من الشحن مجانا لاستخدام هذه الشهادات في اللعب حيث تسطيع ‏شراء الأسلحة الحديثة والشخصيات والسكنات من آلاف شدات ‏كما يمكنك الوصول لأعلى المستويات بفضل التميز الذي ‏حصلت عليه من خلال هذه شدة.

شحن شدات ببجي موبايل

‏يمكن للاعب شحن شدات ببجي موبايل ‏للحصول على المواد الغذائية والأسلحة الحديثة الشخصيات والملابس والمعدات التي يحتاجها أثناء اللعب من خلال الخطوات التي سوف أوضحه لكم في هذه السطور ‏و‏الخطوات ‏كالتالي:

  • ‏أولا أدخل على اللعبة من خلال هاتفك الخاص.
  • ثم انقر على ‏‏‏خانة عجلة الشدات ‏وقم بلفها مرة واحدة فقط.
  • وانتظر حتى تظهر لك الشدات المجانية ‏حتى يمكنك تحديد مظهر اللاعب الذي ترغب فية.
  • ويمكنك أيضا تكوين فريق حتى تصبح اللعبة مثيرة مشوقة اكثر.

شحن ببجي موبايل 2024 على Midasbuy

‏تستطيع شحن شدات ببجي من خلال موقع Midasbuy ‏عن طريق متابعة عدد من الخطوات ‏التي سوف نقدمها لكم وهي:

  • ‏أولا زيارة رابط موقع Midasbuy.
  • بعدها انقر على لعبة ببجي الموجودة في الموقع.
  • ثم انقر على خانة ابدأ وأختار نوع الجهاز الخاص بك سواء كان اندرويد او ايفون او جهاز كمبيوتر.
  • أدخل الID الخاص باللاعب وتأكد منه جيدا بعد وضعه في الخانة المخصصة له.
  • بعدها حدد عدد الشدات التي ترغب بشحنها في اللعبة.
  • ثم انقر على ايقونة استمرار وحدد ‏طريقة الدفع الخاصة بك.
  • بعدها سوف تتحول عدد الشدات التي ‏تم اختيارها مجاناً على الحساب الشخصي الخاص بك مباشرة.
  • بعدها يمكنك إغلاق جميع الأيقونات التي فتحتها والرجوع إلى اللعبة مرة أخرى ‏سوف تجد ان الشدات تم شحنها بنجاح.
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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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