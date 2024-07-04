600 الف دينار.. زيادة مرتبات الموظفين بالعراق 2024 بقرار من وزارة المالية

زيادة مرتبات الموظفين بالعراق 2024، أعلنت وزارة المالية العراقية عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تعتبر مصدر سرور لجميع الموظفين في الدولة، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة أحد أبرز المواضيع التي تشغل بال العاملين حالياً هي الزيادة النسبية التي تم الإعلان عنها ضمن جدول الموازنة الجديدة للدولة،

ورغم أن هذه الزيادة تمت الموافقة عليها إلا أنها لم تصبح رسمية بعد، حيث يجري العمل حالياً على دراستها وإدراجها للتصويت من قبل مجلس النواب وضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذها وتوزيعها على جميع الموظفين بشكل عادل ومتساوي بما يصل إلى 200% من الراتب الأساسي للموظفين.

زيادة مرتبات الموظفين بالعراق 2024

أكدت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب الموظفين يتم بشكل منتظم في اليوم الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، ما لم يكن ذلك يوماً يتزامن مع عُطلة أو إجازة رسمية في الدولة، وقد بدأت عمليات صرف الرواتب لشهر يونيو في الموعد المحدد حيث يتمكن جميع الموظفين والعاملين بمختلف القطاعات العامة والخاصة من الاطلاع عليها.

هذا الإعلان يعكس التزام الحكومة العراقية بتوفير الرواتب في الوقت المناسب وبطريقة شفافة، مما يساهم في تعزيز الثقة والاستقرار لدى العاملين في القطاع العام والخاص على حد سواء، ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من سياسات الحكومة لدعم القوى العاملة وضمان تلبية احتياجاتهم المالية بشكل منتظم ومنظم.

جدول رواتب الموظفين الجديد في العراق

بعد تطبيق زيادة مرتبات الموظفين بالعراق 2024 والعاملين في دولة العراق فإن الأجور تتفاوت كما يلي: