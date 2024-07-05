يا ترى مين اللي فاز بالجائزة الكبرى شهر يوليو.. اسم الفائز في مسابقة الحلم 2024.. وتعرف على خطوات الاشتراك في المسابقة وما هي شروط الاشتراك

بشكل رسمي تم الإعلان عن الأفصاح لاسم الفائز في مسابقة الحلم، بعد ان تم تأجيل السحب، حيث يتم سحب كل فترة مبلغ من المال يحصل عليه مشترك واحد فقط، وتعتبر مسابقة الحلم أشهر المسابقات الموجودة في الوطن العربي والتي يسعى عدد كبير من الأشخاص للحصول عليها وتحقيق أحلامهم، خاصة أن القيمة المالية للجائزة كبيرة جدًا.

اسم الفائز في مسابقة الحلم

تم الإعلان من قبل مقدم مسابقة الحلم، مصطفى الأغا، عن فرصة لزيادة فرص الفوز في المسابقة، حيث تم تأجيل السحب إلى يوم السبت القادم، في هذا السحب، ستكون الجائزة 100 ألف دولار، والتأجيل يمنح المشتركين وقتا إضافيا لزيادة فرص الفوز، كل ما عليك فعله هو إرسال رسالة قصيرة (SMS) تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” عبر الرقم المخصص لبلدكـ، سيتم الإعلان عن اسم الفائز مباشرة في السحب القادم لشهر يوليو 2024.

جوائز مسابقة الحلم لشهر يوليو 100 ألف دولار

لم يتبق الا القليل على سحب جائزة الـ 100 ألف دولار لشهر يوليو، هذه الجائزة تعد فرصة ذهبية لتحقيق أحلامك، التجهيز والمشاركة في الوقت المناسب قد يكون المفتاح للفوز بهذه الجائزة الكبيرة، تأكد من إتمام جميع خطوات المشاركة لضمان تأهلك للسحب.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تم توضيح طرق الاشتراك في مسابقة الحلم، وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

البحث عن كود الاشتراك على حسب البلد الموجود بها المشترك.

تسجيل رقم الاشتراك على هاتفك.

الدخول إلى تطبيق الرسائل على هاتفك والضغط على رقم الاشتراك في مسابقة الحلم.

إرسال كلمة حلم.

ما هي شروط الاشتراك في مسابقة الحلم؟

يتم الاشتراك في المسابقة وفقا لعدة شروط قامت الإدارة المسؤولة عن البرنامج بوضعها، وتلك هي الشروط: