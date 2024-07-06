رسميا الان موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الاردن بالزياده الجديده وفقا لوزارة المالية

قامت وزارة المالية الأردنية بالإعلان عن موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الاردن ‏ ‏لذلك ارتفع البحث على الإنترنت من قبل العديد من المواطنين خلال هذه الفترة للاستعلام عن حقيقة الزيادة الجديدة لشهر الحالي ‏و خلال هذا المقال سوف نوضح لكم العديد من التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات.

موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الاردن

‏‏من المقرر انه موعد صرف رواتب ‏المتقاعدين العسكريين يكون في يوم 21 من كل شهر وفي حالة إذا كان هذا اليوم يصادف عطلة أو إجازة يتم تغيير الموعد ‏و تعلن الوزارة عن ذلك على الصفحة الرسمية الخاصة بي حتى يعرف جميع المتقاعدين الموعد الجديد لصرف الرواتب ‏وتصدر هذا الشهر موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الاردن ‏‏على الإنترنت لمعرفة الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين ‏التي قامة وزارة المالية الأردنية في الإعلان عنها في الشهور الماضية والتي سوف نوضح لكم خلال هذه السطور القادمة حيث جاءت قيمة الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين بالأردن كالاتي:

‏أولا زيادة راتب الرقيب بقيمة 28 دينار أردني.

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‏ ويزيد راتب نائب الرقيب بمقدار 33 دينار أردني.

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‏ والزيادة الجديدة على راتب العميد حوالي 35 دينار أردني.

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‏ وزيادة رتبة الرائد بقيمة 35 دينار أردني.

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‏ وتصل الزيادة الجديدة على راتب الملازم الأول حوالي 36 دينار أردني.

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‏ ويرتفع راتب الملازم حوالي 38 دينار.

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‏ بينما تكون الزيادة الجديدة على راتب المقدم حوالي 38 دينار.

‏طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين 2024 في الأردن

‏يمكن للمتقاعدين العسكريين في الأردن الاستعلام عن الرواتب من خلال متابعة الخطوات التي سوف نوفر لكم خلال هذه السطور وهي ‏كالتالي: