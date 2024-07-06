رسميا الان موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الاردن بالزياده الجديده وفقا لوزارة المالية

قامت وزارة المالية الأردنية بالإعلان عن موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الاردن لذلك ارتفع البحث على الإنترنت من قبل العديد من المواطنين خلال هذه الفترة للاستعلام عن حقيقة الزيادة الجديدة لشهر الحالي و خلال هذا المقال سوف نوضح لكم العديد من التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات.
موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الاردن
من المقرر انه موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين يكون في يوم 21 من كل شهر وفي حالة إذا كان هذا اليوم يصادف عطلة أو إجازة يتم تغيير الموعد و تعلن الوزارة عن ذلك على الصفحة الرسمية الخاصة بي حتى يعرف جميع المتقاعدين الموعد الجديد لصرف الرواتب وتصدر هذا الشهر موعد صرف الزيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الاردن على الإنترنت لمعرفة الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين التي قامة وزارة المالية الأردنية في الإعلان عنها في الشهور الماضية والتي سوف نوضح لكم خلال هذه السطور القادمة حيث جاءت قيمة الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين بالأردن كالاتي:
- أولا زيادة راتب الرقيب بقيمة 28 دينار أردني.
- ويزيد راتب نائب الرقيب بمقدار 33 دينار أردني.
- والزيادة الجديدة على راتب العميد حوالي 35 دينار أردني.
- وزيادة رتبة الرائد بقيمة 35 دينار أردني.
- وتصل الزيادة الجديدة على راتب الملازم الأول حوالي 36 دينار أردني.
- ويرتفع راتب الملازم حوالي 38 دينار.
- بينما تكون الزيادة الجديدة على راتب المقدم حوالي 38 دينار.
طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين 2024 في الأردن
يمكن للمتقاعدين العسكريين في الأردن الاستعلام عن الرواتب من خلال متابعة الخطوات التي سوف نوفر لكم خلال هذه السطور وهي كالتالي:
- أولا الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية الأردنية من هنا.
- ثم انقر على ايقونة إنشاء حساب جديد.
- وبعدها اكتب كافة البيانات اللازمة منك في الخانة المخصصة لذلك.
- ثم انقر على ايقونة الخدمات الإلكترونية.
- وبعدها انقر على خانة الاستعلام عن الراتب التقاعدي.
- ثم تأكد من جميع المعلومات المدخل جيداً.
- وبعدها انقر على خانة الاستعلام.