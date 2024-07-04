“مغامرات القط والفار” تردد قناة توم وجيري 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية ثبتها بكل سهولة ومتع أطفالك

نستعرض عليكم متابعينا الكرام تردد قناة توم وجيري 2024 والذي ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عنها من قبل الأمهات والآباء، وهذا حتى يمكنهم ضبط القناة واستمتاع اطفالهم بكل ما تستعرضه القناة عبر شاشتها، فالقناة تتمتع بشهرة واسعة جداً في الوطن العربي، فهي تقدم على مدار اليوم الكثير من الأفلام الكرتونية الشيقة والرسوم المتحركة، والتي يحبها الأطفال الصغار والكبار أيضاً، بخلاف الأغاني الترفيهية والمرجة والبرامج التعليمية الممتعة.

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

قناة توم وجيري واحدة من انجح القنوات الفضائية العربية الخاصة بالأطفال، والتي تمكنت في وقت قصير من امتلاك أكبر قاعدة جماهيرية عريقة، وهذا يرجع بفضل محتواها المختلف والخاص بها والتي تميزت به عن باقي القنوات المنافسة لها، فهي تعرض الكثير من الافلام الكرتونية المسلية والبرامج التعليمية الدينية، كما تعمل على تنمية المهارات العقلية والحركية لدى الطفال من خلال البرامج التعليمية المختلفة والتي توضح كيفية كتابة ونطق الحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية، وكل هذا على مدار 24 ساعة دون توقف ولا انقطاع.

ما هو تردد قناة توم وجيري على النايل سات؟

أعلنت قناة توم وجيري عن تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، وهذا لتوفير محتوى بجودة عالية وصوت وصورة أوضح وأنقى، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عليكم تثبيت التردد الخاص بالقناة وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هو تردد قناة توم وجيري على العرب سات؟

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وبذلك يمكنكم الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع كالسابق، فقط عليكم ادخال الترددات التالية على جهاز الاستقبال لديكم واتباع باقي خطوات التثبيت وعلى الفور سيتم تنزيل القناة لتصبح من ضمن باقة قنوات جهازك.