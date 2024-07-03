افرح وشوف هتصرفها امتى .. موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024 الفئات المستفيدة

قامت التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لعام 2024، ومن المعروف أن تلك العلاوات تعتبر أحد أهم مصادر الدعم الاجتماعية المقدمة من الدولة لفئة معينة من المواطنين، وآخر موعد لصرف تلك العلاوات يكون في نهاية العام الجاري، وذلك لمساعدة المواطنين على تخطي الظروف التي يمرون بها ولكي يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية بكل سهولة ويسر؛ لذلك سوف نتعرف معًا عن موعد صرف العلاوات، وأيضًا الفئة المستحقة.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024

قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار رسمي عام 2023 يخص صرف دعم مادي لفئة معينة من المواطنين على دفعات خلال عام 2023 و 2004، ويطلق على ذلك الدعم المادي العلاوات الخمسة، كما أن قامت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بصرف أربع دفعات من هذه العلاوات منذ إصدار ذلك القرار في شهر سبتمبر وشهر ديسمبر، ومن المفترض أن تم صرف العلاوات في مارس لعام 2024، وتم صرف الدفعة الرابعة من تلك العلاوة يوم واحد من شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الخامسة في شهر ديسمبر القادم.

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الفئة المستحقة الحصول علي العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في بيان

رسمي لها، ووضحت بأن تلك الفئة فقط هي التي سوف تحصل ع العلاوات، ومنها مواليد 1 يوليو من عام 2016 حتى مواليد 30 يونيو لعام 2005، ومواليد يوم 1 يوليو من عام 2006 و 2007 و2008 و 2009 و 2010.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2024

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات إلكترونيًا بكل سهولة، وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي: