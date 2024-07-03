قبل ما التقديم يقفل .. شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1446 التخصصات المتوفرة

تم الإعلان من قبل إدارة القبول والتسجيل المركزي عن أن يوجد العديد من التخصصات المتوفرة في كلية الملك فهد الأمنية لجميع الطلاب، كما أن تم التوضيح بأن تم فتح باب القبول لأكثر من 160 تخصص من مختلف المجالات اعتبارًا من يوم السبت الساعة 10:00 صباحًا، ويستطيع جميع الطلاب الآن التسجيل في تلك الكلية والالتحاق بدورة التأهيل للضباط الجامعيين رقم 54 ولكن يتم التسجيل وفقًا لبعض من الشروط التي تم الإعلان عنها.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 2024

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالإعلان عن شروط القبول في كلية الملك فهد،؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط فهي جاءت على النحو الآتي:

على المتقدم أن يكون لائق طبيًا وبدنيًا لتحمل التدريبات العسكرية. الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. على المتقدم أن يكون من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري. الا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام. ألا يقل طوله عن 168 سم.

التخصصات المتوفرة في كلية الملك فهد 2024

يوجد الكثير من التخصصات التي تكون متوفرة في كلية الملك فهد؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم التخصصات فهي تتمثل في الآتي:

الطب العام والطب الباطني. علوم اجتماعية علوم اقتصادية والدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية وعلم الاجتماع وعلم الجريمة وعلم النفس والخدمة الاجتماعية. الهندسة الصناعية والنظم والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية. اللغات الإسبانية واللغات الإنجليزية واللغات التركية والعربية واللغات الفارسية.

كيفية التقديم في كلية الملك فهد 2024

من المعروف أن بدأت دورة الضباط يوم السبت الذي كان يوافق 29 من شهر يونيو، وسوف ينتهي التقديم يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو؛ لذلك يجب على جميع الطلاب التقديم الآن في تلك الكلية من خلال الدخول على منصة أبشر الرقمية واختيار دورة الضباط وبدء التسجيل بها عن طريق كتابة البيانات المطلوبة، ثم إرسال الطلب حتى يتم مراجعة من قبل الجهات المختصة.