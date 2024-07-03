استعلم عنها بالاسم .. نتائج الثالث المتوسط 2024 في عموم العراق الدور الأول

قامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بالإعلان عن لينك نتائج الثالث المتوسط الدور الأول من خلالها؛ لذلك يترقب العديد من الأشخاص الإعلان عن النتائج حتى يحصلوا عليها من خلال الرابط الذي تم الإعلان عنه، ومن المعروف أن النتائج تكون متعلقة بنهاية العام الدراسي الجاري، وأوضحت الوزارة بأن سوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من إجراء عملية التصحيح ورصد الدرجات؛ لذلك قامت الوزارة بالإعلان عن أنها قامت بإنهاء جانب كبير من أعمال اللجان التصحيحية، وقد بدأت عملية مراجعة النتائج.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

يهتم الكثير من الطلاب والطالبات في دولة العراق بالحصول على النتائج الخاصة بهم، لأن تلك النتائج لها تاثير كبير في حياتهم، لأنها تحدد مستقبلهم الدراسي والمهني فيما بعد؛ لذلك ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن تلك النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا التي قامت الوزارة بتوفيره، ويبحثون بشكل دائم عن الموعد الخاص بالإعلان ولكن لم يتم الإعلان عن الموعد بشكل رسمي حتى الآن.

وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائج الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي لها عن أن سوف يتم الإعلان عن النتيجة في مختلف المواقع حتى يستطيع جميع الطلاب من جميع محافظات العراق الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، كما أنها أعلنت عن أن تلك النتائج من المفترض أن يتم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة من شهر يونيو الجاري؛ لذلك يجب على جميع الطلاب متابعة الموقع الخاص بها حتى يحصلون على إشعار عند الإعلان عن النتائج إلكترونيًا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتائج الصف الثالث المتوسط بكل سهولة عن طريق اتباع تلك الخطوات، فهي تتمثل في الآتي: