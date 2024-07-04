HERE.. نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر “fany.emis.gov.eg” بوابة التعليم الفني

تزايد مؤشر البحث على الإنترنت عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 ‏من قبل الطلاب والطالبات للاستعلام عن النتيجة حيث ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة خاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير رابط ‏الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس و خلال هذا المقال سوف ننقل لكم جميع التفاصيل تابعونا ‏لمعرفة المزيد.

نتائج الدبلومات الفنية 2024 ‏

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد نتائج الدبلومات الفنية 2024 ‏خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بمراجعة اوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات والتأكد منها جيدا حتى يأخذ كل طالب حقه ولتجنب حدوث أي خطأ ‏بعدها سوف يتم اعتمادها من قبل الوزير لتكون النتائج متاحة إلكترونياً على موق الوزارة حتى يحصل عليها الطلاب بسهولة من خلال رقم الجلوس. ‏

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

‏يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية ‏للعام الحالي 2024 برقم الجلوس من خلال ‏الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لبوابة التعليم الفني ومتابعة بعض الخطوات البسيطة التى اعلنت عنها الوزارة للحصول على النتيجة حيث جاءت الخطوات كالتالي: ‏