HERE.. نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر “fany.emis.gov.eg” بوابة التعليم الفني

تزايد مؤشر البحث على الإنترنت عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 من قبل الطلاب والطالبات للاستعلام عن النتيجة حيث ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة خاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس و خلال هذا المقال سوف ننقل لكم جميع التفاصيل تابعونا لمعرفة المزيد.
نتائج الدبلومات الفنية 2024
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد نتائج الدبلومات الفنية 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بمراجعة اوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات والتأكد منها جيدا حتى يأخذ كل طالب حقه ولتجنب حدوث أي خطأ بعدها سوف يتم اعتمادها من قبل الوزير لتكون النتائج متاحة إلكترونياً على موق الوزارة حتى يحصل عليها الطلاب بسهولة من خلال رقم الجلوس.
طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024
يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2024 برقم الجلوس من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لبوابة التعليم الفني ومتابعة بعض الخطوات البسيطة التى اعلنت عنها الوزارة للحصول على النتيجة حيث جاءت الخطوات كالتالي:
- أولا زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الفني من هنا.
- ثم انقر على ايقونة نتائج الامتحانات.
- واضغط على الصف الدراسي للطالب والعام الحالي 2024.
- ثم انقر على القسم الفني الخاص بالطالب.
- وبعدها قم بكتابه جميع البيانات المطلوبه منك والتى تتمثل في الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب والمحافظة التابعة للطالب.
- وادخل اسم المدرسة الخاصة بالطالب.
- ثم انقر على خانة الاستعلام عن النتيجة وانتظر قليلا من الوقت حتى تظهر لك النتيجة على الشاشة بجميع الدرجات بالتفصيل.