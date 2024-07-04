تعرف على متابعينك على انستجرام من خلال تحميل انستا بلس 2024

برنامج انستقرام بلس يعد بديلاً لتطبيق الانستقرام الرسمي، وهو تطبيق يوفر للمستخدم مجموعة متنوعة من الميزات التي لا توجد في النسخة الأصلية، مثل إمكانية تحميل الفيديوهات والصور من الانستقرام، وكذلك تكبير وتصغير الصور، بالإضافة إلى معرفة من يتابع حسابك على انستقرام بلس لذلك لقى شعبية كبيرة وأصبح العديد من الناس يقومون بتحميله وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

تنزيل تطبيق إنستقرام لعام 2024.

تحميل النسخة الأحدث من انستقرام بلس برو الذهبي من الموقع الرسمي للمطور أبو عرب يتمتع تطبيق انستقرام بلس بشعبية واسعة في العالم العربي، خصوصاً بين عشاق الصور والفيديوهات القصيرة بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق instagram plus ميزة إخفاء الظهور كما ستلاحظ تركيزاً كبيراً على الصور الرائعة والجميلة في برنامج انستا بلس، ولكن قد تجد بعض الصعوبات في تحميل الصور أو القصص أو نسخ التعليقات باستخدام انستقرام الذهبي بصفتي مطوراً ومعدلاً لتطبيق انستقرام بلس ضد الحظر، كنت أتمنى إضافة ميزات إضافية في انستا بلس لعام 2024.

مميزات تطبيق انستقرام بلس الذهبي

يوجد العديد من مميزات تطبيق انستقرام بلس الذهبي نتعرف عليها فيما يلي

معرفة من يتابعك علي انستقرام بلس 2024

تحديث إنستقرام الذهبي لعام 2024 يوفر لك خاصية تسمح لك بمعرفة من يتابعك بمجرد زيارة حسابه.

مشاهدة صور الحسابات الخاصة

يجعلك تتمكن من إظهار الصور الشخصية للحسابات الخاصة حيث يمكنك ضبط حجم الصور وتكبيرها بكل سهولة بضغط، كذلك، يمنحك انستقرام الذهبي 2024 حرية كاملة، وذلك بخلاف البرنامج الأصلي الذي يفتقر إلى هذه الميزة.

إخفاء مشاهدة الحالة أو الاستوري

انستقرام بلس ابو عرب الذهبي أيضًا، يمكنك تفعيل ميزة رائعة عبر إعدادات انستقرام بلس الذهبي، حيث يوفر لك تحميل انستقرام بلس القدرة على إخفاء حالتك، مما يمنع أصدقاءك من معرفة ما إذا كنت قد شاهدت قصصهم أم لا.

تحميل الصور والفيديوهات

التطبيق الرسمي لا يسمح للمستخدمين بتحميل الصور أو الفيديوهات، لكن النسخة المعدلة تمكنهم من ذلك.