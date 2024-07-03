بشروط ميسرة تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة في السعودية 1446 تفاصيل مهمة جدااا

أعلنت الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية مؤخرًا في بيان رسمي لها عن أنها قامت بتوفير فرصة تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة، ووضحت بأن ذلك الأمر ممكن ولكن وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها أثناء القيام بذلك التحويل، كما أنها وضحت بأن يوجد بعض من الأوراق الرسمية المطلوبة لكي تتم عملية التحويل بنجاح.

تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة بالسعودية 2024

تم الإعلان بأن يستطيع جميع الأشخاص الآن تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة بكل سهولة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، وتم توفير تلك الخدمة لتوفير وقت وجهد المواطنين، كما أن يسمح بالوصول إليها عبر منصة وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بكل سهولة دون مواجهة أدني مشكلة، ويستطيع الجميع الوصول إلى تلك الخدمة عن طريق اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها.

الأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة إلى الأقامة 2024

قامت وزارة الخارجية في المملكة بالإعلان عن الأوراق المطلوبة لتحويل الزيارة إلى إقامة بشكل دائم في المملكة، وتتمثل تلك الأوراق في الآتي:

يجب تقديم صورة من تأشيرة الزيارة. إحضار صورة من شهادة الدراسة العليا. يجب تقديم صورة من السجل التجاري الخاص بالمؤسسة التي يعمل بها المقيم. تقديم طلب لوزير الداخلية. يجب إرسال جميع تلك الأوراق أثناء عملية التحويل لكي تتم عملية التحويل بنجاح.

كيفية تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة 2024

لكي تستطيعوا تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة إلكترونيًا يجب اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها لكم، فهي تتمثل في الآتي: