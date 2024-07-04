“الآن pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي spa.gov.iq

يتساءل الكثير من الأفراد في شتى محافظات العراق عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، فهي تُعد من خدمات الدعم التي قامت الدولة بطرحها من أجل مساعدة الأفراد التي لا تمتلك أموال شهرية تعينها على مواكبة أمور المعيشة، ولكي لا يكون هناك فوارق اجتماعية بين المواطنين، فبإمكانك وبكل سهولة الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسنوافيكم كافة التفاصيل تابعوا السطور التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزارة العمل الشؤون الاجتماعية بالعراق بتوفير خدمة الاطلاع عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي، ولكن هذا يتطلب منك مجموعة من الخطوات البسيطة، كالآتي:-

في بادئ الأمر عليك أن تقوم بالتوجه إلى منصة مظلتي الرسمية .

. يلي هذا تسجيل الدخول من أجل التمكن من الوصول إلى (الخدمات الإلكترونية).

وبعد ذلك قم بالضغط عليها، وانقر على تبويب الاستعلامات، حدد أنك تريد خدمات الحماية الاجتماعية.

بعد ذلك ينبغي عليك أن تقوم بوضع جميع المعلومات من ضمنها (رقم الوجبة المراد الحصول عليها).

مع توضيح المحافظة التي تقطن بها، أكمل باقي الإجراءات اللازمة.

بعدها انقر على بحث، سيتم نقلك مباشرةً إلى الواجهة عرض التفاصيل.

ومن الجدير بالذكر أن الوجبة الأخيرة (السابعة) لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة وذلك حيث لم يتوفر التخصيص المالي لتلك الوجبة من جانب وزارة المالية العراقية، إلا أنه من المتوقع أن تُعلن خلال الأيام القليلة القادمة لجميع المشمولين في كل المحافظات.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يوجد مجموعة من الشروط والأحكام التي تم وضعها من قبل الوزارة، فيجب على الفرد أن يكون على دراية تامة بها، وهي تتمثل في النقاط الآتية:-